México

Procesan a implicado en el asesinato del hijo de la alcaldesa de Bacanora en Sonora

Víctor Manuel “N” es acusado de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y asociación delictuosa

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Fotografía de la alcaldesa junto
Fotografía de la alcaldesa junto a su hijo asesinado el pasado 24 de febrero tras un incidente vial. Crédito: Redes Sociales

Víctor Manuel “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el homicidio de Édgar Rafael Martínez, hijo de la alcaldesa de Bacanora, en Sonora, Nora Alicia Biebrich Duarte.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) también le imputó los delitos de tentativa de homicidio calificado y asociación delictuosa, luego de que el sujeto aceptó haber participado en el ataque armado del 24 de febrero, cuando Édgar Martínez y su madre se encontraban a bordo de un vehículo que fue agredido a balazos.

Fue en el tramo carretero Hermosillo-Mazatlán, entre los kilómetros 60 y 61, donde Víctor Manuel “N” circulaba a bordo de un vehículo en compañía de otros sujetos armados y quienes abrieron fuego en contra de la camioneta de la edil tras un percance vial.

Derivado de la agresión, Édgar Rafael Martínez Biebrich falleció a consecuencia de heridas producidas por proyectil de arma de fuego, mientras que Nora Alicia Biebrich Duarte, alcaldesa de Bacanora, logró resguardarse al interior del vehículo en el que viajaban, con lo que evitó lesiones.

Luego de que el agente del Ministerio Público acreditó su participación en los hechos, Víctor Manuel “N” fue vinculado a proceso y el juez determinó que permanezca en prisión preventiva justificada.

Incidente vial desató agresión armada

Foto: Fiscalía de Sonora
Foto: Fiscalía de Sonora

De acuerdo con el fiscal general del estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, la alcaldesa y su hijo quisieron rebasar un vehículo, el cual no se los permitía, por lo que tuvieron una discusión de tránsito.

Luego del incidente, el mismo vehículo los alcanzó y comenzó a disparar contra el conductor de la camioneta, lo que provocó que el hijo de la edil falleciera.

Víctor Manuel “N” admitió su participación en el homicidio

Las investigaciones permitieron a la Fiscalía de Sonora determinar que los atacantes abandonaron su vehículo tras el crimen y, antes de escapar a pie, incendiaron la unidad con la intención de destruir las pruebas.

Los agresores huyeron a pie -durante dos días- hacia un rancho ubicado en las inmediaciones del poblado El Adivino, pero dejaron diverso equipo táctico durante el trayecto, lo que permitió ubicarlos.

Cinta de seguridad colocada por
Cinta de seguridad colocada por la policía en una zona acordonada durante una investigación (Foto cortesía PNC)

El 5 de marzo, las autoridades detuvieron a Víctor Manuel “N”, quien reconoció su participación y la de un cómplice en el ataque.

A partir de la captura de este sujeto, se identificó plenamente al segundo participante, identificado como Francisco Uriel Luna Luna, alias “El Pekas”, quien ya enfrentaba una orden de aprehensión previa por un homicidio registrado en 2024.

Fue así que el 6 de marzo elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron un cateo nocturno el 6 de marzo en una vivienda del fraccionamiento Residencial Gala en Hermosillo.

En el lugar, Francisco Uriel Luna Luna esperó a los uniformados con armas, por lo que a su arribo los agredió a balazos. Este hecho desató un enfrentamiento que provocó la muerte del sujeto.

Derivado de la agresión, dos agentes de la AMIC resultaron heridos: uno sufrió fractura de fémur y otro presentó lesiones por esquirlas en el rostro.

La investigación estableció que tanto el imputado como el fallecido formaban parte de una célula criminal activa en la zona de El Adivino en Sonora.

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