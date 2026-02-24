Por conflicto vial, atacan a balazos a Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora, Sonora: Fiscalía confirma muerte de su hijo

La alcaldesa de Bacanora y su hijo fueron atacados a balazos tras un incidente de tránsito. (Jovani Pérez/Infobae)

Gustavo Rómulo Salas Chávez, Fiscal General de Justicia de Sonora, en compañía de Jesús Francisco Moreno Cruz, Vicefiscal de Investigaciones, dieron a conocer los primeros avances sobre el incidente en el que se vio involucrada la alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich, quien fue agredida a balazos la mañana de este martes cuando circulaba por la carretera Hermosillo–Mazatán, a la altura del kilómetro 60. En la agresión, su hijo perdió la vida.

El fiscal del Estado dijo en conferencia que hace unos momentos se informó que había sido agredido por disparos de arma de fuego un vehículo, específicamente una camioneta Jeep en la que iban dos personas a bordo.

“Tenemos los datos, en las primeras investigaciones que hemos hechos, que ya podemos confirmar, que estas personas, los que venían a bordo de la camioneta, salieron de Hermosillo rumbo a Mazatlán. En la camioneta iban la presidenta municipal de Bacanora y su hijo”, señaló.

El fiscal dijo que aproximadamente en el kilómetro 60 quisieron rebasar un vehículo, mismo que no lo permitía, por lo que tuvieron una discución de tránsito por este hecho. Tras esto, el mismo vehículo los alcanzó y comenzó a disparar contra el conductor de la camioneta.

“Los disparos están agrupados, tanto del lado izquierdo de la puerta del conductor, como de enfrente, en donde la agresión fue concretamente hacia el conductor del vehículo, no al acompañante, es decir, la agresión, en este momento no tenemos ningún dato que nos permita suponer que fue un ataque directo en contra de la presidenta municipal de Bacanora como se ha mencionado en algunos medios de comunicación”, señaló Salas Chávez.

El hijo de la alcaldesa perdió la vida tras desangrarse por heridas de arma de fuego en las piernas. (Foto cortesía PNC)

Dijo que los servicios periciales estaban llegando al lugar, por lo que aún no se determinaban los calibres usados por los agresores contra la alcaldesa y su hijo, sin embargo, aseguró que eran bastantes los disparos que presentaba el vehículo en el que viajaban.

Dio a conocer que el hijo de la alcaldesa había perdido la vida en el lugar por las heridas que presentaba en las piernas. “Es su hijo quien lamentablemente, producto de las heridas en las piernas, se desangró, y perdió la vida”, dijo.

Informó que Nora Alicia Biebrich presentaba golpes, pues el automóvil en el que viajaban salió de la carretera, sin embargo, se encontraba fuera de peligro y sin lesiones por arma de fuego.

Señaló que en el lugar se encuentran autoridades, tanto federales como estatales y municipales. “Se encuentra ya la Policía Investigadora, la PES, el Ejército Mexicano de la 45 zona, y también se encuentra Guardia Nacional.

Reiteró que el ataque se dio por un incidente de tránsito y que no fue un ataque directo contra la alcaldesa.

El Fiscal dijo que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes por el hecho.