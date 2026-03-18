México

La millonaria cantidad que apostaron Lupita Villalobos y Kim Shantal para su pelea en Supernova Génesis 2026

La insólita apuesta entre las creadoras de contenido se robó el show durante el careo oficial, generando expectativas para el evento en la Arena Ciudad de México

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Kim Shantal y Lupita Villalobos
Kim Shantal y Lupita Villalobos pactan una apuesta de medio millón de pesos para su combate en Supernova Génesis 2026. (RS)

La reciente apuesta entre Kim Shantal y Lupita Villalobos ha sacudido el ambiente previo a la segunda edición de Supernova Génesis 2026, uno de los torneos de box amateur más comentados en México.

Durante el careo oficial, ambas celebridades pactaron medio millón de pesos como garantía de confianza para su combate, sellando el acuerdo con un firme apretón de manos ante la mirada de seguidores y cámaras.

“Yo propongo que cada apuesta vaya donada a un benefecio que ella sugiera y yo sugiera”, propuso Shantal, a lo que Villalobos respondió: “Qué aburrido, me quiero comprar una bolsa”, palabras que desataron las risas de los presentes.

Dicho gesto incrementó la tensión alrededor del enfrentamiento y sumó expectativas por el evento que reunirá a exponentes de la música, la actuación y el streaming en la Arena Ciudad de México, con transmisión internacional y una importante cartelera.

Una inesperada suma de dinero
Una inesperada suma de dinero y un duelo de ingenio han dado un nuevo sentido al torneo amateur más esperado del año en México. (Captura de pantalla)

La magnitud de Supernova: Génesis 2026 y sus protagonistas femeninas

La función central de Supernova: Génesis enfrentará a Alana Flores, streamer mexicana reconocida por su trayectoria invicta, contra la actriz argentina Florencia Vigna, quien debuta en el boxeo mexicano.

Tras la salida de Samadhi Zendejas, el encuentro promete ser uno de los duelos más seguidos del año, al reunir a personalidades de distintos ámbitos y consolidar un nuevo formato de espectáculo.

En total, se han programado seis combates con participantes del mundo musical, del streaming y de las redes sociales, perfilando al torneo como una de las propuestas más diversas y convocantes del entretenimiento deportivo en México.

Los organizadores han subrayado que el espectáculo irá más allá del boxeo, incorporando música en vivo y comedia, para crear un ambiente de festival que trascienda lo puramente deportivo.

El torneo Supernova Génesis 2026
El torneo Supernova Génesis 2026 reúne a figuras de la música, actuación y streaming en uno de los eventos deportivos más esperados de México. (Supernova Génesis)

El desafío físico de Lupita Villalobos ante su combate con Kim Shantal

Mientras crece la atención por el evento, el reto de Lupita Villalobos ha captado el interés del público. Según reconoció la propia creadora de contenido debe ganar seis kilos de masa muscular en un mes para cumplir con el peso pactado, una meta que considera complicada por la exigencia de mantener agilidad y potencia.

Villalobos reveló que tras iniciar la preparación en 53 kilos, hoy se encuentra en 50 kilos, por lo que el camino para alcanzar la cifra acordada se ha vuelto aún más desafiante.

“Me queda un mes y medio para subir como 6 kilos. Ha sido bien complicado”, confesó la participante de “Las Alucines”, y explicó que aumentar peso en grasa podría ser perjudicial, ya que implica perder velocidad y fuerza en el combate.

Entre bromas, relató a sus seguidores: “Les juro que en mi ignorancia, cuando me dijeron que tenía que subir de peso dije ‘claro, ñam, ñam, ñam, comer, comer, comer’ no chamacos, es que ni siquiera puedo comer tanto yo, soy una varita de nardo”.

Lupita Villalobos enfrenta el desafío
Lupita Villalobos enfrenta el desafío de ganar seis kilos de masa muscular en un mes para cumplir el peso pactado en su pelea de boxeo amateur. (IG)

Cabe señalar que el peso es un factor determinante en el box amateur de exhibición, donde la igualdad entre rivales es clave para la seguridad y el desarrollo del combate.

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