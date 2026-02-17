México

Lupita Villalobos se burla de la polémica entre Alana Flores y Samadhi Zendejas en Supernova Génesis

Entre risas y bromas, la creadora de contenido aprovechó el revuelo para lanzarle un guiño sarcástico a Kim Shantal, su propia rival

Lupita Villalobos, participante de Supernova, reaccionó en redes sociales burlándose de la polémica por el combate cancelado.

Supernova Génesis dio un giro inesperado tras la cancelación del combate entre Alana Flores y Samadhi Zendejas, quien decidió retirarse del proyecto a casi dos meses de subir al ring.

La actriz compartió en sus redes sociales que por motivos personales ya no sería parte de Supernova 2026; sin embargo, no fue hasta la mañana de este 17 de febrero cuando la organización confirmó la noticia.

La organización de Supernova confirmó el retiro de Samadhi Zendejas del evento y busca una nueva rival para Alana Flores.

Lupita Villalobos se burla de la polémica entre Alana Flores y Samadhi Zendejas

Tras el comunicado de la empresa, Lupita Villalobos, quien también formará parte del evento y se enfrentará a Kim Shantal, reaccionó a través de sus redes con una burla directa hacia uno de los temas que más han generado polémica.

“Yo mido unos 10 centímetros más que Kim Shantal, entonces, yo exijo, de la manera más atenta, que Kim Shantal se ponga a crecer esos 10 centímetros para estar igual en la pelea. Ponte a comer Danoninos, Kim, cuélgate de una barra por horas... yo no sé que tengas que hacer, pero yo exijo que me des la estatura”, comentó.

Luego de decir que esas eran sus condiciones para realizar la pelea, aseguró que se trataba de una broma por el “cotorreo” que se tiene entre Alana y Samadhi.

La creadora de contenido se pronunció ante la cancelación definitiva del enfrentamiento entre Samadhi vs. Alana. Crédito: TikTok: Lupita Villalobos

¿Lupita Villalobos tuvo problemas por el peso con Kim Shantal?

Después del comentario sarcástico sobre la polémica, la creadora de contenido recordó que durante su negociación con Shantal nunca tuvo problemas con el peso, pues ambas acordaron que quedaría en 55 kilogramos.

“Acordamos 55, a mí me toca subir, a ti te toca bajar, pues órale. Como que las dos quedamos en ese cotorreo”, explicó.

Ahora que ve la controversia que va en aumento, Villalobos cuestiona, de manera sarcástica, si su actitud ha sido la correcta o debe haber algún conflicto antes de su combate.

“No sé, yo me quedé: ‘tenía que hacerla de pedo, teníamos que negociar algo más’. La neta estamos bien a gusto así. Obviamente, simplemente, estaré acosando a Kim Shantal”, concluyó.

Villalobos y Kim Shantal pactaron su pelea en Supernova 2026 en la categoría de 55 kilogramos, sin inconvenientes sobre el peso.

¿Por qué se canceló la pelea de Samadhi vs. Alana?

Aunque desde la renuncia de la protagonista de “Mariposa de barrio” al reto han existido diversas versiones, la organización difundió un comunicado en el que detalló que ya se está buscando un nuevo rival para Alana Flores y se abordó la polémica del peso.

"Con un peso informado de 50.7 kg para Alana y 57.8 kg para Samadhi, la negociación siempre buscó un punto medio viable. Ante la propuesta inicial de 53 kg por parte de Alana y contrapuesta de 56 kg por parte de Zendejas, Alana accedió sucesivamente a los 54 kg y, finalmente, al límite de 55 kg”, se lee.

Hasta ahora, se desconoce a la próxima rival de la streamer, y aunque en redes se pide la presencia de Bárbara de Regil, ha quedado descartada su participación.

