México

“Alguien te tiene que bajar del poni”: ella es la nueva rival de Alana Flores en Supernova Génesis 2026

Se confirmó a la argentina Florencia Vigna como la nueva contrincante de la mexicana tras la sorpresiva salida de Samadhi Zendejas

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Supernova Génesis presenta a Florencia
Supernova Génesis presenta a Florencia Vigna como la nueva rival de Alana Flores tras la renuncia de Samadhi Zendejas. (RS)

Supernova Génesis anunció a la nueva rival de Alana Flores luego de que Samadhi Zendejas renunció al combate por supuestos desacuerdos sobre el peso.

Durante el careo, se dio a conocer que Florencia Vigna, actriz de origen argentino, será la personalidad que suba al ring para enfrentarse contra la mexicana el próximo domingo 26 de abril.

Cabe recordar que fue a principios de febrero cuando Zendejas hizo pública su salida del evento a través de un comunicado en Instagram, lo que desencadenó una serie de dimes y diretes sobre su salida.

Sin embargo, la actriz aseguró que durante el proceso no se lograron alinear los detalles necesarios, pero agradeció el apoyo que sus seguidores le brindaron durante las semanas de entrenamiento.

“Con el corazón abierto quiero compartirles que, aunque me estuve preparando con mucha ilusión y compromiso para participar en el próximo evento de boxeo, mi participación no podrá concretarse en esta ocasión”, detalló.

Florencia Vigna reta a Alana
Florencia Vigna reta a Alana Flores en Supernova Génesis. (Supernova Génesis)

Flor Vigna asegura que bajara de su poni a Alana Flores

Durante su presentación, la tarde de este 17 de marzo, a poco más de un mes de la pelea, Flor Vigna lanzó varios dardos contra su contrincante, lo que encendió las espectativas del combate.

Aunque Vigna considera que será todo un reto ganarle a Alana Flores por sus denventajas, considera que tiene varias posibilidades de convertirse en la ganadora de Supernova Génesis el próximo 26 de abirl, lo que asegura le “bajará el ego” a la mexicana.

“Querida, Alana Flores, yo sé que te crees la favorita, la reina del mundo, pero alguién te tiene que bajar del poni, mi amor, y esa soy voy a ser yo”, sentenció.

La pelea entre Florencia Vigna
La pelea entre Florencia Vigna y Alana Flores tendrá lugar a cuatro rounds, tras negociaciones sobre las condiciones del combate. (Instagram: @florivigna)

Durante su careo con Flores, Vigna propuso que se apostaran los cinturones, acuerdo que rechazó completamente la mexicana, quien pidió que se pusiera dinero en juego y no sus logros.

Tras unos minutos de negociación, se acordó que la pelea será a cuatro rounds y se desmintió que haya algún tipo de negociación previa para que Alana Flores resulte victoriosa por segundo año consecutivo.

Ella es Flor Vigna, la nueva rival de Alana Flores en Supernova Génesis 2026

De acuerdo con la actriz argentina, una de las principales ventajas de Alana Flores es que no cuenta con tanto apoyo del público mexicano, pero está decidida a abrirse paso en el país.

Florencia Vigna, actriz argentina reconocida
Florencia Vigna, actriz argentina reconocida en telerrealidad, se enfrentará a Alana Flores el domingo 26 de abril. (RS)
  • Florencia Giannina Vigna es una actriz, bailarina y cantante argentina nacida el 11 de junio de 1994.
  • Tiene 31 años de edad.
  • Es reconocida principalmente por sus participaciones en los programas de telerrealidad Combate y Showmatch: Bailando por un sueño, donde obtuvo el título de campeona en varias ocasiones.
  • Cuando tenía dos años, su familia atravesaba una situación precaria y dormían en el negocio familiar por no contar con una vivienda propia.
  • Sus padres se separaron cuando tenía once años.
  • A esa misma edad, comenzó clases de teatro en el Centro Cultural Devoto, participando en muestras y espectáculos.
  • Realizó sus estudios secundarios en el Instituto de Enseñanza Superior Juan B. Justo.
  • A los 20 años, inició su carrera televisiva en Combate (Canal 9), donde jóvenes competían en pruebas físicas divididos en dos equipos.
  • En 2015, el público la eligió campeona absoluta en las temporadas 3, 4 y 5 del programa.

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