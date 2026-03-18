Granizada sorprende a Ecatepec, Edomex: vehículos arrastrados y caídas de techos desquiciaron el tránsito

Lluvias con granizo dejaron severas afectaciones en Ecatepec, Estado de México. Foto: X/@conagua_mx.

Las fuertes lluvias con granizo dejaron importantes afectaciones en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, durante la tarde y noche de este martes 17 de marzo.

Durante la tarde comenzaron a registrarse precipitaciones por varias zonas del municipio mexiquense, pero se fueron intensificando y provocaron la caída de granizo.

Tulpetlac fue una de las zonas de Ecatepec que más resultó afectada por las precipitaciones de este martes 17 de marzo.

Inundaciones y calles llenas de granizo fueron algunos de los reportes que mexiquenses reportaron en algunas vías y zonas de Ecatepec durante y tras la lluvia de este martes 17 de marzo.

Calles y avenidas lucieron repletas de granizo debido a las lluvias registradas de este martes 17 de marzo. Foto: X/@conagua_mx.

Techos derrumbados en escuela y fábrica de Ecatepec

Un techo de una escuela en Ecatepec se derrumó debido a la intensa granizada registrada durante la tarde de este martes 17 de marzo.

Se trata de la primaria “Luis G. Urbina”, ubicada en la zona de Tulpetlac Tiritas, en la colonia Lomas de San Carlos del Estado de México, donde se reportó que el techo se derrumbó debido a la intensa lluvia con granizo registrada en esta fecha.

Autoridades municipales comunicaron que este incidente no dejó personas lesionadas.

Diferentes elementos de emergencia y seguridad municipales, estatales y federales se trasladaron al plantel para llevar a cabo las actividades del retiro del techo.

Elementos de emergencia apoyaron en las labores de emergencia tras las afectaciones por las lluvias con granizo de este martes 17 de marzo. Foto: Secretaría de Marina.

También se reportó la caída de un techo de una fábrica ubicada en este municipio del Estado de México.

En redes sociales circularon fotografías del techo colapsado de esta bodega en la colonia San Carlos en esta zona de la entidad mexiquense. Lo anterior debido a la intensa granizada registrada la tarde de este martes 17 de marzo.

Al igual que en la primaria, una bodega de una fábrica resultó dañada por el colapso del techo. Foto: X/@luismiguelbaraa.

Familia en Ecatepec, Edomex es arrastrada por corrientes derivadas de fuertes lluvias

En redes sociales comenzó a circular un video donde se observa que una familia que se trasladaba por calles de Ecatepec, en el Estado de México, en una motocicleta fue arrastrada por las corrientes ocasionadas por las inundaciones de las lluvias registradas la tarde de este martes 17 de marzo.

En el video se aprecia que un hombre salva a la familia, la cual se trata de una mujer acompañada de un menor de edad. La persona, cuya identidad se desconoce, salva al infante.

Inundaciones, vehículos arrastrados, techos derrumbados fue el saldo que dejaron las fuertes lluvias con granizo de la tarde de este martes 17 de marzo. Video: X/@AlertaValledech.

Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec, Edomex da informes sobre la lluvia con granizo de este martes 17 de marzo

Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec, Estado de México, ofreció detalles tras las lluvias con granizo registradas la tarde de este martes 17 de marzo en esta zona de la entidad mexiquense.

Señaló que Tulteplac fue la zona más afectada en este municipio del Estado de México. Aseveró que en ninguna zona se reportó algún lesionado por las precipitaciones de esta fecha.

Indicó que la Vía Morelos ya se encontraba liberada y ninguna vialidad está afectada.

“Tenemos el operativo Tormenta funcionando al 100%. La policía municipal, como siempre, y atentos están trasladando a los vecinos”, dijo la edil mexiquense en su video publicado en redes sociales.

Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec, detalló los daños provocados por las precipitaciones de este martes 17 de marzo. Video: X/@azucenacisneros.,