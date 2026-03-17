Frío CDMX: activan alerta amarilla por temperaturas bajas de 4 grados en la CDMX este miércoles 18 de marzo

Activan alerta amarilla en la CDMX por bajas temperaturas previstas para este miércoles 18 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

No solo son las lluvias; también el frío seguirá en la Ciudad de México para este próximo miércoles 18 de marzo, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Fue la propia dependencia capitalina quien a través de sus redes sociales oficiales compartió esta información este martes 17 de marzo.

Señaló que será una alcaldía de la Ciudad de México la que registrará bajas temperaturas y ambiente frío para el amanecer de este próximo miércoles 18 de marzo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a la demarcación que resultará afectada o vivir en ella.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Activan alerta amarilla en una alcaldía de CDMX para este miércoles 18 de marzo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alerta amarilla en una alcaldía de la Ciudad de México para el amanecer de este miércoles 18 de marzo por el ambiente frío esperado.

Se trata de la alcaldía: Tlalpan, la cual tendrá temperaturas bajas esperadas para las primeras horas de esta fecha.

Se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para esta alcaldía en alerta amarilla son:

Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Se estiman temperaturas de 4 a 6 grados Celsius para las primeras horas de este miércoles 18 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas alcaldía para la mañana de este miércoles 18 de marzo?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 01:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en la alcaldía mencionada anteriormente para el amanecer de este miércoles 18 de marzo, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Las bajas temperaturas comenzarán a la 01:00 horas de la madrugada de este miércoles 18 de marzo. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Conviene mantenerse atento a las cuentas oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ante posibles cambios en el pronóstico del clima para las próximas 24 horas en la Ciudad de México.

También resulta fundamental seguir las indicaciones y recomendaciones de la dependencia capitalina por las bajas temperaturas previstas para este miércoles 17 de marzo en la alcaldía antes mencionadas.

Si se presenta algún problema de salud a causa del frío registrado en días recientes en la Ciudad de México, lo recomendable es acudir al centro de salud más cercano para recibir atención y evitar que una posible enfermedad se agrave.