Lluvia CDMX: activan alerta amarilla por precipitaciones en estas alcaldías para hoy martes 17 de marzo

Las lluvias en la CDMX se prevén en 11 alcaldías para la tarde y noche de este martes 17 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

En los últimos días se han registrado lluvias en la Ciudad de México y para este martes 17 de marzo continuarán, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este martes 17 de marzo en sus redes sociales oficiales.

Se trata de 10 alcaldías de la Ciudad de México que registrarán fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 17 de marzo.

Hizo un llamado a los capitalinos a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

La zona centro de la capital del país también fue afectada debido a las fuertes precipitaciones de este jueves 12 de junio. ( X/@OVIALCDMX)

Activan alerta amarilla en la CDMX por fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 17 de marzo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local activó la alerta amarilla por fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 17 de marzo. Reveló qué demarcaciones estarán bajo este pronóstico.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, que registrarán fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 17 de marzo.

Protección Civil de la CDMX lanzó recomendaciones a los capitalinos por las lluvias registradas este martes 17 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

Ante la activación de la alerta amarilla y la probabilidad de granizo, la Secretaría de Gestión Integral emitió recomendaciones para la ciudadanía y detalló los riesgos vinculados a las intensas precipitaciones previstas para este martes 17 de marzo.

Peligros asociados

Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este martes 17 de marzo

Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

Cierra puertas y ventanas.

No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 11 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este martes 17 de marzo?

De acuerdo con el informe de Protección Civil, la lluvia iniciará en las 11 alcaldías de la Ciudad de México este martes 17 de marzo entre las 17:30 y las 21:00 horas.

El organismo también indicó que se prevén precipitaciones intensas de entre 15 y 29 mm, por lo que pidió atender las recomendaciones y considerar los riesgos relacionados.

11 alcaldías de la CDMX registrarán lluvias para la tarde y noche de este martes 17 de marzo. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a toda población de la Ciudad de México, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.