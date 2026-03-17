Qué provocó la caída de una lona gigante en el segundo piso del Periférico Sur

Una lona publicitaria de gran tamaño ha caído sobre una vialidad del Segundo Piso del Periférico en la Ciudad de México, afectando el tránsito y requiriendo la intervención de autoridades. ((X/ @SSC_CDMX))

Una lona publicitaria cayó en los carriles del segundo piso del Periférico Sur en la Ciudad de México. Alrededor de las 16:00 horas de este martes 17 de marzo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar para resguardar la lona gigante que impidió el paso vehicular y representaba un riesgo para los conductores.

Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente, pues la lona causó que todo el tránsito se detuviera. De inmediato, los conductores afectados solicitaron el auxilio de los policías.

En una tarjeta informativa difundida en redes sociales, la dependencia de seguridad comunicó detalles de las maniobras que realizaron para retirar la lona y permitir el libre tránsito en el lugar. De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió a la altura de la carretera Picacho - Ajusco en la colonia Fuentes del Pedregal en la alcaldía Tlalpan.

¿Qué provocó la caída de la lona publicitaria en el segundo piso del Periférico Sur?

La tarde de este martes 17 de marzo se desplomó una lona publicitaria en el segundo piso del Periférico Sur. Policías de la SSC realizaron cortes a la circulación en la vialidad y en la carretera Picacho - Ajusco, en la colonia Fuentes Del Pedregal, en la alcaldía Tlalpan (X/ @SSC_CDMX)

Las autoridades aseguraron que las lluvias y los fuertes vientos registrados la tarde de este martes generaron diversos incidentes en las vialidades de la capital, las rachas de viento desprendieron este espectacular y terminó en los carriles del Periférico.

Una vez que se tuvo conocimiento del incidente, las autoridades capitalinas implementaron cortes a la circulación y desplegaron personal de emergencia para retirar el material y liberar el tránsito vehicular.

La Secretaría de Seguridad informó que policías realizaron cierres en Periférico Sur y en la carretera Picacho-Ajusco con el objetivo de facilitar las maniobras para remover la lona que cayó sobre la vialidad elevada.

“Policías de la SSC realizaron cortes a la circulación en el Periférico Sur y la carretera Picacho-Ajusco, en la colonia Fuentes del Pedregal, en la alcaldía Tlalpan, debido a la caída de una lona de espectacular”, se lee en el boletín.

Policías de la CDMX retiraron la lona que cayó en el Periférico Sur (X/ @SSC_CDMX)

Los elementos de seguridad descendieron la lona que quedó atrapada en el segundo piso del periférico, la enrollaron y la colocaron sobre el camellón central, mientras solicitaban apoyo adicional para su retiro total.

“Una vez que los oficiales bajaron la lona del Segundo Piso, fue enrollada y se colocó sobre el camellón para liberar la circulación; en tanto se solicitaron los apoyos para su retiro total”, agregaron.

Activan alerta amarilla por fuertes lluvias en CDMX

Alerta amarilla fue activada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en diez alcaldías de la Ciudad de México por previsión de fuertes lluvias este martes 17 de marzo, según comunicado oficial difundido este mismo día.

Entre las 17:30 y las 21:00 horas, el organismo prevé precipitaciones de entre 15 y 29 mm, con posibilidad de granizo, lo que eleva el riesgo de encharcamientos, caídas de ramas y accidentes viales, de acuerdo con la entidad responsable. El pronóstico indica que el fenómeno climático podría extenderse hasta la medianoche, afectando específicamente a Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomendó a la ciudadanía tomar precauciones, limitar traslados innecesarios y mantenerse informada sobre el estado del tiempo. Además, puso a disposición los números 911 y 55 5683 22222 para reportes relacionados con contingencias por las lluvias.