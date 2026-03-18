México

Fiscalía de Chihuahua investiga a agente estatal por accidente y presuntos disparos en Balleza

Las detonaciones habrían sido realizadas en una cantina

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(Facebook/LaParadoja)
(Facebook/LaParadoja)

Las autoridades de Chihuahua informaron sobre el inicio de una investigación en contra de un elemento del Ministerio Público luego de que en redes sociales fueron compartidas imágenes que muestran un auto accidentado.

El 17 de marzo la Fiscalía General del Estado (FGE) publicó el informe en el que detalla que los hechos sucedieron en el municipio de Balleza. Cabe destacar que reportes de medios locales señalan que supuestamente hubo detonaciones al interior de un bar, sin que el reporte lo confirme.

“En atención a quejas difundidas públicamente a través de redes sociales y medios de comunicación en contra de un agente del Ministerio Público comisionado en el municipio de Balleza, el Órgano Interno de Control de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, inició las investigaciones correspondientes”, es parte del reporte de la Fiscalía de Chihuahua.

Reportan disparos al interior de una cantina

Información compartida por El Diario de Chihuahua registra que, presuntamente, el sujeto investigado habría entrado a una cantina y realizado detonaciones en el sitio, lo anterior tras el accidente vehicular.

“De acuerdo con las versiones difundidas, el funcionario público participó en un accidente vehicular y tuvo una conducta inapropiada”, establece el informe.

Es importante señalar que si bien el informe sobre las averiguaciones internas fue compartido el 17 de marzo, no hay detalles sobre la fecha en la que habrían sucedido los hechos que dieron origen a la investigación.

Por su parte, imágenes compartidas en redes sociales muestran un vehículo (una camioneta de color blanco) con afectaciones en la parte frontal de la unidad.

Las autoridades de Chihuahua expresaron su disposición para la rendición de cuentas y destacaron que no será tolerada ninguna conducta que se contraria a las normas vigentes, además, pidieron a la ciudadanía denunciar en caso de que hayan sido víctimas de algún delito.

Clausuran construccion en Chihuahua por falta de permisos

En otras acciones, el pasado 12 de marzo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinó la clausura temporal de construcciones y caminos en el Parque Nacional Cumbres de Majalca debido a que las obras estaban siendo realizadas sin las autorizaciones correspondientes

Clausuran obras en el Parque
Clausuran obras en el Parque Nacional Cumbres de Majalca. (Foto: Profepa)

Revisiones en el Área Natural Protegida mostraron que había diversas edificaciones y alteraciones en el terreno no permitidas, entre ellas:

  • Una casa habitación construida en una superficie aproximada de 0,24 hectáreas.
  • Un camino de cemento de alrededor de 52 metros cuadrados.
  • Un cuarto de almacén y una base para tinaco de agua.
  • Un corral delimitado dentro del área protegida.
  • Un predio de 54 metros cuadrados, delimitado con piedra y cemento, junto con bardas perimetrales de hasta 1,10 metros de altura.

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