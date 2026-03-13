Confirman 91 cuerpos hallados en fosa clandestina de “El Willy”: 62 de ellos fueron identificados

5. Hallan 91 cuerpos en predio “El Willy” en Chihuahua; 62 ya fueron identificados. (Archivo Infobae Ilustrativa)

El fiscal de Distrito Zona Noroeste, Adalberto Oros Salido, dio a conocer nuevos avances en las investigaciones relacionadas con el hallazgo de una fosa clandestina en el predio conocido como “El Willy”, ubicado en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. De acuerdo con el informe presentado por la Fiscalía, en este lugar se han localizado un total de 91 cuerpos, resultado de los trabajos forenses y de investigación que las autoridades estatales realizan desde principios de 2025.

Según explicó el funcionario, entre los restos encontrados se identificó que dos de los fallecidos correspondían a presuntos integrantes del crimen organizado que perdieron la vida durante un enfrentamiento previo con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Este dato forma parte del proceso de reconstrucción de los hechos que buscan esclarecer las circunstancias en que ocurrieron las muertes y determinar la posible participación de grupos delictivos en la zona.

Avanzan investigaciones por fosa clandestina en “El Willy”; 62 víctimas ya fueron identificadas. (JESÚS VERDUGO/CUARTOSCURO)

Uno de los avances más relevantes en la investigación se relaciona con el proceso de identificación de las víctimas. Oros Salido detalló que, hasta el momento, 62 de los cuerpos han sido plenamente identificados gracias a estudios genéticos realizados por especialistas forenses. Estos análisis han permitido confirmar la identidad de las personas y facilitar la entrega de los restos a sus familiares, quienes durante meses habían permanecido en la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos.

El fiscal subrayó que los trabajos periciales continúan en coordinación con distintas áreas de la Fiscalía y laboratorios especializados, con el objetivo de lograr la identificación del resto de las víctimas. En muchos de los casos, explicó, el estado en que se encontraron los restos representa un reto técnico para los peritos, por lo que los procesos científicos pueden requerir tiempo adicional.

Las investigaciones en el predio “El Willy” también han permitido recabar otros indicios relevantes para el caso. Durante las labores en el lugar, las autoridades localizaron al menos 70 casquillos percutidos de distintos calibres, lo que sugiere que el sitio pudo haber sido escenario de hechos violentos vinculados con actividades delictivas.

Autoridades continúan con las investigaciones con la intención de esclarecer los hechos. Foto: (iStock)

De acuerdo con 24 Horas, el fiscal de Distrito abordó otro tema relacionado con la situación de seguridad en la región noroeste de Chihuahua: el incremento en el número de denuncias por diversos delitos en los últimos meses. Aunque a primera vista este aumento podría interpretarse como un crecimiento en la incidencia delictiva, Oros Salido consideró que también puede reflejar una mayor confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

Las autoridades estatales reiteraron que las investigaciones sobre la fosa clandestina continúan abiertas y que el objetivo principal es esclarecer completamente los hechos, identificar a todas las víctimas y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. Mientras tanto, los trabajos forenses y de análisis siguen desarrollándose en el sitio y en los laboratorios especializados.