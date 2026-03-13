México

Viviendas, caminos y almacenes, fueron clausuradas en Parque Nacional Cumbres de Majalca por falta de permisos

La sanción tomó en cuenta que las obras se realizaron dentro de las instalaciones de este predio, el cual se encuentra ubicado en el estado de Chihuahua

Clausuran obras en el Parque
Clausuran obras en el Parque Nacional Cumbres de Majalca. (Foto: Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decretó la clausura total temporal de construcciones y caminos en el Parque Nacional Cumbres de Majalca, en el estado de Chihuahua, después de constatar la realización de obras sin autorización ambiental dentro de esta Área Natural Protegida.

El operativo se realizó del 24 al 26 de febrero, tras denuncias presentadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) sobre actividades que contravienen el Programa de Manejo del parque.

Alteraciones en el terreno sin los permisos requeridos

Durante las inspecciones, personal de la Profepa identificó distintas edificaciones y alteraciones en el terreno sin los permisos requeridos. Entre las principales intervenciones se encontraron:

  • Una casa habitación construida en una superficie aproximada de 0,24 hectáreas.
  • Un camino de cemento de alrededor de 52 metros cuadrados.
  • Un cuarto de almacén y una base para tinaco de agua.
  • Un corral delimitado dentro del área protegida.
  • Un predio de 54 metros cuadrados, delimitado con piedra y cemento, junto con bardas perimetrales de hasta 1,10 metros de altura.

En otro sector, se hallaron más edificaciones, como una estructura de dos cuartos con techo de madera y lámina, otra edificación con características similares y un almacén de leña fabricado con postes de madera y hojas de aglomerado.

Clausuran obras en el Parque
Clausuran obras en el Parque Nacional Cumbres de Majalca. (Foto: Profepa)

Está prohibido construir en esta zona

El Programa de Manejo del Parque Nacional Cumbres de Majalca prohíbe este tipo de construcciones y actividades, ya que representan un riesgo para los ecosistemas. La Profepa constató que las obras carecían de autorización en materia de impacto ambiental, considerada un requisito indispensable para evaluar y prevenir daños al entorno.

La clausura se fundamentó en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ante la posibilidad de afectación a los recursos naturales y el equilibrio ecológico en la zona. Las medidas buscan proteger una región caracterizada por su diversidad biológica y su valor ambiental estratégico.

Parque Nacional Cumbres de Majalca protegido desde 1939

El Parque Nacional Cumbres de Majalca fue decretado como Área Natural Protegida en 1939 con el objetivo de conservar la flora y fauna silvestres. Este espacio alberga paisajes montañosos y bosques que sostienen una amplia diversidad de especies, y cumple una función clave en la conservación de los recursos naturales en Chihuahua.

La Profepa continuará con los procedimientos administrativos correspondientes y mantendrá acciones de inspección y vigilancia en el parque, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y proteger la integridad de este entorno natural.

Ante este tipo de casos puedes presentar tu denuncia por internet llenando el formulario correspondiente, por teléfono llamando al 800 PROFEPA (7763372) y ratificando en tres días hábiles, de 09:00 a 18:00. También puedes acudir a oficinas de representación o centrales y enviar un correo a denuncias@profepa.gob.mx.

