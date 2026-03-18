México

Con el Plan B, Sheinbaum podrá hacer campaña durante la revocación de mandato

Originalmente, la propuesta de la presidenta planeaba reestructurar el sistema electoral mexicano

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Sheinbaum busca mantener la participación
Sheinbaum busca mantener la participación ciudadana con el Plan B

Tras haber sido rechazada la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum busca hacer un cambio en el sistema político mexicano que sea aprobado por la mayoría en el Congreso de la Unión.

Con el Plan B, se hace una propuesta de reforma constitucional sobre la revocación de mandato, misma que parte de una premisa clara: la ciudadanía debe contar con mecanismos efectivos para retirar el poder a los gobernantes cuando estos resulten incapaces, corruptos o actúen en contra del interés popular.

El proyecto enviado este 17 de marzo estipula que la titular del Poder Ejecutivo podrá promover la participación ciudadana en la revocación de mandato, es decir, Sheinbaum Pardo podrá hacer campaña abiertamente para invitar a la ciudadanía que le de la confianza de seguir en el cargo hasta 2030.

Sin embargo, la iniciativa establece que no se podrán utilizar recursos públicos para promover el voto en este ejercicio.

Menos privilegios, más participación

La revocación de mandato permitiría que los ciudadanos evalúen y corrijan el rumbo de un gobierno con el que se muestren inconformes, dejando fuera la opción de recurrir a medios extraordinarios, pues esta herramienta pondría en manos del pueblo la democracia, al fomentar su participación. “Es, en ese sentido, una de las formas más civilizadas y pacíficas de destituir a un mal gobernante”, aclara la presidenta en la iniciativa.

Para poder llevar a cabo el ejercicio de manera óptima, la ciudadanía tendrá el deber de informarse sobre el procedimiento y así poder someter a su gobernante una solicitud de revocación de mandato, quien también tendrá derecho a expresar libremente sus ideas y opiniones.

La primera consulta de revocación
La primera consulta de revocación de mandato mostró apoyo mayoritario, pero baja participación ciudadana.

¿El poder del pueblo?

“Es de reconocerse que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador fue objeto de un procedimiento de revocación de mandato celebrado el 10 de abril de 2022 organizado por el Instituto Nacional Electoral. En ese proceso, más de quince millones de mexicanas y mexicanos expresaron libremente su voluntad”, recordó Sheinbaum en la iniciativa.

De la misma manera, uno de los cambios que se ajustaron al texto originalmente propuesto fue al Artículo 35, “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”, apartado que está siendo señalado por suavizar que la presidenta sugiere, aún sometida a solicitud de revocación de mandato, la posibilidad de armar una campaña para que los ciudadanos y ciudadanas mexicanas opten por votar de conformidad con su gobierno.

El Senado de la República
El Senado de la República recibió el Plan B de reforma electoral impulsado por Claudia Sheinbaum para su revisión y dictaminación en comisiones. Crédito: SRE

Lo anterior ha sido objeto de cuestionamiento, puesto que otro de los cambios dentro de este nuevo Plan B, es que “queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, uso de tiempos oficiales, así como la contratación de propaganda con fines de promoción y difusión relacionados con los procesos de revocación de ‘mandato. Durante los sesenta días anteriores a la jornada para la revocación de mandato deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno”, lo que abre la duda de cómo sería posible financiar una campaña electoral de ese nivel sin recursos públicos.

Finalmente, en esta nueva propuesta de reforma electoral, conocida como Plan B, la presidenta Claudia Sheinbaum propone:

  • Reducir el gasto en congresos locales y municipios
  • Que la consulta de revocación pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno.
  • Someter temas electorales a consulta ciudadana.

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