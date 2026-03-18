México

Christian Nodal se deja ver con el rostro limpio tras eliminarse tatuajes con láser

El cantante reapareció más fresco y habló sobre su tratamiento con láser, detallando cómo fue ausentarse de las redes y el proceso para decirle adiós a sus tatuajes faciales

Guardar
Christian Nodal se presentará por
Christian Nodal se presentará por segunda ocasión en la Plaza de Toros "La México" Crédito: (Jovani Pérez/ Infobae)

El cantante Christian Nodal reapareció el 14 de marzo en la Feria de Texcoco mostrando un rostro visiblemente más limpio tras someterse a tratamientos láser para eliminar los tatuajes en su cara.

El intérprete explicó a través de su canal de difusión en Instagram la razón de su ausencia: “Disculpen la desaparición tan repentina. Me tocó sesión de láser pa’ borrar tatuajes del rostro y andaba entre ‘Freddy Krueger’ y ‘Deadpool’, pero ya andamos de vuelta en el ruedo”.

El proceso para remover tatuajes con láser suele ser doloroso y requiere varias sesiones, lo que habría motivado el alejamiento temporal de Nodal de las redes sociales. El cambio generó gran interés entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca la transformación y la decisión del músico de modificar la imagen que mantuvo durante los últimos años.

Así luce el cantante sin
Así luce el cantante sin tatuajes en el rostro (YouTube)

Aprovechando el mensaje, Nodal agradeció el apoyo de sus fans al lanzamiento de su tema Incompatibles mediante un mensaje directo: “Gracias por todo el amor a INCOMPATIBLES, l@s amo un chingo”.

El historial de tatuajes faciales de Christian Nodal

El cantante mexicano de música regional, ha llamado la atención tanto por su carrera como por los tatuajes en su rostro. A lo largo de los últimos años, Nodal se tatuó la cara con símbolos de significados personales y culturales.

Entre los tatuajes más visibles destacaba una línea de seis triángulos rojos invertidos sobre el puente de la nariz, inspirada en el grupo indígena Comcaac de Sonora.

Este diseño representaba protección para los guerreros. También llevaba un saco de dinero en la frente, símbolo de su EP “Forajido”, y una “X” en el pómulo, tatuaje que compartía con sus amigos más cercanos como símbolo de amistad. Bajo el ojo tenía una rosa, relacionada con el amor.

Nodal dio un concierto en
Nodal dio un concierto en Texcoco el 14 de marzo, mostrando un rostro más limpio

Varios de sus tatuajes se relacionan con etapas de su vida y relaciones sentimentales. En el pasado, tenía el nombre “Beli” cerca de la oreja y los ojos de su exnovia Belinda tatuados en el pecho, ambos posteriormente cubiertos tras su ruptura.

En el rostro también se podían ver inscripciones como “utopía”, flores y flechas, cada una con sus propios significados: desde la búsqueda del paraíso hasta la representación de lucha y triunfo.

Nodal ha declarado en entrevistas que sus tatuajes lo hacen sentirse más auténtico y que cada uno marca una era en su vida. Sin embargo, recientemente anunció su intención de eliminar los tatuajes faciales por motivos personales, principalmente porque esperaba que su hija Inti lo conociera sin esos diseños.

El cantante dijo adiós en los diseños de tinta sobre su piel

Explicó que desea que la hija que tuvo con Cazzu lo reconozca sin tatuajes en el rostro, aunque no dejará de tatuarse en otras partes del cuerpo y planea abrir su propia tienda de tatuajes en Los Ángeles.

Para algunos proyectos o apariciones públicas, Nodal ha optado por cubrir temporalmente sus tatuajes faciales con maquillaje, lo que generó rumores sobre su eliminación definitiva.

Hasta el momento, ha dicho que la eliminación es una etapa nueva en su vida y que agradece poder recurrir a ese procedimiento.

Temas Relacionados

Christian NodalTexcocomexico-entretenimiento

Más Noticias

Marcela Mistral protagoniza nuevo pleito con la mamá de Poncho de Nigris tras vencer a Karely Ruiz en Ring Royale 2026

Tras llevarse el cinturón en la Arena Monterrey, la victoria avivó el tenso enfrentamiento con Doña Lety

Marcela Mistral protagoniza nuevo pleito

Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad 2026: estos son los documentos que necesitas para registrarte antes de la fecha límite

La convocatoria establece que los módulos estarán disponibles en todo el país y la atención para recibir el apoyo de 3 mil 300 pesos se organizará por inicial del apellido

Pensión del Bienestar para Personas

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 17 de marzo

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información es de tu interés

CDMX: estos son los vuelos

Caso Axe Ceremonia: acusan al menos 15 amparos que frenan el proceso y que aún no hay sanciones

Durante una conferencia de prensa fue compartida una propuesta legislativa denominada “Ley Miguel”

Caso Axe Ceremonia: acusan al

SEP anuncia próximo megapuente vacacional para todos los estudiantes antes de Semana Santa

El periodo de descanso más reciente ocurrió del viernes 13 al lunes 16 de marzo para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria del país

SEP anuncia próximo megapuente vacacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a implicado en el

Procesan a implicado en el asesinato del hijo de la alcaldesa de Bacanora en Sonora

Cámaras de seguridad captaron persecución donde fueron detenidos 4 robacoches en Pachuca, Hidalgo

Aseguran armas, documentos de cobro de cuotas a pipas de agua y a tres sujetos tras cateos en Michoacán

Cártel de Sinaloa y CJNG, los principales proveedores de fentanilo en la frontera con EEUU, alerta especialista en seguridad

La Tuta, ex líder La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, se declara no culpable en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Marcela Mistral protagoniza nuevo pleito

Marcela Mistral protagoniza nuevo pleito con la mamá de Poncho de Nigris tras vencer a Karely Ruiz en Ring Royale 2026

Orquesta en vivo y un confesionario: así serán los conciertos de Rosalía en el Palacio de los Deportes

Paloma Morphy y Los Retros: estos son los artistas mexicanos que estarán en el Lollapalooza 2026

Fernanda Redondo, ex del vocalista de Los Recoditos, pide que se haga justicia tras denunciar violencia doméstica

Denuncian a Mauricio Ochmann por despojo y daños contra adulta mayor en lujoso fraccionamiento: “Mandó escoltas armados”

DEPORTES

El ciclista mexicano Isaac del

El ciclista mexicano Isaac del Toro estará en la Milano-San Remo 2026: cuándo y dónde ver su siguiente carrera

“Pudo sufrir un infarto”: Julio César Chávez arremete contra Alfredo Adame por su pelea en el Ring Royale 2026

Auto con el que debutó Checo Pérez en F1 será exhibido en CDMX: fechas, lugar y todo lo que debes saber

¿Cuándo fue la última vez que Canelo derrotó a un peleador de la élite?

Inter Miami vs Nashville: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el partido de vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026