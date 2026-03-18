Christian Nodal se deja ver con el rostro limpio tras eliminarse tatuajes con láser

Christian Nodal se presentará por segunda ocasión en la Plaza de Toros "La México" Crédito: (Jovani Pérez/ Infobae)

El cantante Christian Nodal reapareció el 14 de marzo en la Feria de Texcoco mostrando un rostro visiblemente más limpio tras someterse a tratamientos láser para eliminar los tatuajes en su cara.

El intérprete explicó a través de su canal de difusión en Instagram la razón de su ausencia: “Disculpen la desaparición tan repentina. Me tocó sesión de láser pa’ borrar tatuajes del rostro y andaba entre ‘Freddy Krueger’ y ‘Deadpool’, pero ya andamos de vuelta en el ruedo”.

El proceso para remover tatuajes con láser suele ser doloroso y requiere varias sesiones, lo que habría motivado el alejamiento temporal de Nodal de las redes sociales. El cambio generó gran interés entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca la transformación y la decisión del músico de modificar la imagen que mantuvo durante los últimos años.

Así luce el cantante sin tatuajes en el rostro (YouTube)

Aprovechando el mensaje, Nodal agradeció el apoyo de sus fans al lanzamiento de su tema Incompatibles mediante un mensaje directo: “Gracias por todo el amor a INCOMPATIBLES, l@s amo un chingo”.

El historial de tatuajes faciales de Christian Nodal

El cantante mexicano de música regional, ha llamado la atención tanto por su carrera como por los tatuajes en su rostro. A lo largo de los últimos años, Nodal se tatuó la cara con símbolos de significados personales y culturales.

Entre los tatuajes más visibles destacaba una línea de seis triángulos rojos invertidos sobre el puente de la nariz, inspirada en el grupo indígena Comcaac de Sonora.

Este diseño representaba protección para los guerreros. También llevaba un saco de dinero en la frente, símbolo de su EP “Forajido”, y una “X” en el pómulo, tatuaje que compartía con sus amigos más cercanos como símbolo de amistad. Bajo el ojo tenía una rosa, relacionada con el amor.

Nodal dio un concierto en Texcoco el 14 de marzo, mostrando un rostro más limpio

Varios de sus tatuajes se relacionan con etapas de su vida y relaciones sentimentales. En el pasado, tenía el nombre “Beli” cerca de la oreja y los ojos de su exnovia Belinda tatuados en el pecho, ambos posteriormente cubiertos tras su ruptura.

En el rostro también se podían ver inscripciones como “utopía”, flores y flechas, cada una con sus propios significados: desde la búsqueda del paraíso hasta la representación de lucha y triunfo.

Nodal ha declarado en entrevistas que sus tatuajes lo hacen sentirse más auténtico y que cada uno marca una era en su vida. Sin embargo, recientemente anunció su intención de eliminar los tatuajes faciales por motivos personales, principalmente porque esperaba que su hija Inti lo conociera sin esos diseños.

El cantante dijo adiós en los diseños de tinta sobre su piel

Explicó que desea que la hija que tuvo con Cazzu lo reconozca sin tatuajes en el rostro, aunque no dejará de tatuarse en otras partes del cuerpo y planea abrir su propia tienda de tatuajes en Los Ángeles.

Para algunos proyectos o apariciones públicas, Nodal ha optado por cubrir temporalmente sus tatuajes faciales con maquillaje, lo que generó rumores sobre su eliminación definitiva.

Hasta el momento, ha dicho que la eliminación es una etapa nueva en su vida y que agradece poder recurrir a ese procedimiento.