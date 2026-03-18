Así se vivió el incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas: explosión, caos y cinco muertos

El desborde de aguas aceitosas tras intensas lluvias desató un incendio mortal en la Refinería Olmeca, dejando al descubierto los riesgos de operar en condiciones extremas. Crédito: Infobae

La mañana de este martes, alrededor de las 6:00 horas, una explosión sorprendió a trabajadores de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco.

El incidente se registró en el área del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos, en la zona perimetral del complejo.

De acuerdo con los primeros reportes, el estallido fue seguido por un incendio que se propagó rápidamente, impulsado por la presencia de residuos inflamables.

Trabajadores que se encontraban en las inmediaciones relataron que las llamas avanzaron en cuestión de minutos, lo que dificultó la evacuación de quienes estaban más cerca del punto de origen.

Minutos de emergencia: fuego, evacuaciones y versiones encontradas

Tras la explosión, brigadas internas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y cuerpos de emergencia activaron los protocolos para contener el fuego. Sin embargo, durante las primeras horas predominó la falta de información oficial sobre la magnitud del incidente.

Mientras la empresa señalaba inicialmente que el siniestro había sido controlado sin consecuencias mayores, en el lugar persistía la incertidumbre.

Incendio de Refinería Olmeca en Dos Boca.

Trabajadores denunciaron que no fueron relevados de inmediato y que no recibieron indicaciones claras sobre los tiempos de evacuación o continuidad de labores.

En paralelo, imágenes difundidas en redes sociales mostraban columnas densas de humo y áreas inundadas por las lluvias registradas desde la noche anterior, lo que complicó las labores de contención.

Confirman cinco muertos tras incendio en Dos Bocas

Con el paso de las horas, la información oficial fue actualizándose. Pemex confirmó que el incendio dejó un saldo de cinco personas fallecidas.

De acuerdo con los reportes, cuatro trabajadores murieron en el sitio tras quedar atrapados por el fuego, mientras que una quinta víctima perdió la vida durante su traslado a un hospital.

Entre los fallecidos se encuentra Fernando Arias, quien se desempeñaba como guardia de seguridad y era originario del municipio de Cunduacán.

El incendio en las inmediaciones de Dos Bocas, provocado por el desbordamiento de aguas aceitosas tras fuertes lluvias, dejó cinco fallecidos y movilizó a cuerpos de emergencia.

Asimismo, se informó que tres víctimas pertenecían a empresas subcontratadas y una más era trabajador directo de la empresa productiva del Estado.

De manera adicional, al menos una persona resultó lesionada y cerca de un centenar de trabajadores recibieron atención médica por parte de brigadas en el Centro Social de Paraíso.

Cuatro trabajadores fallecieron en el lugar tras la explosión.

Una quinta víctima murió durante su traslado a un hospital.

Fernando Arias, guardia de seguridad, figura entre los fallecidos.

Tres víctimas eran de empresas subcontratadas y una de Pemex.

Se reportó al menos un lesionado y decenas de trabajadores atendidos.

Lluvias y derrame: la causa preliminar del incendio

En un comunicado, Pemex atribuyó el origen del incendio a las condiciones climatológicas registradas en la región. Según explicó, las lluvias intensas provocaron el desborde de aguas aceitosas fuera de la refinería.

Este material, al quedar estancado en zonas externas, habría generado las condiciones para su ignición.

Imagen de archivo. Una vista de la refinería Olmeca de la petrolera estatal Pemex en dos Bocas, Paraíso, México. 21 de junio de 2024. REUTERS/Luis Manuel López

“El incendio fue controlado y sofocado sin daños estructurales de consideración”, indicó la empresa, al tiempo que aseguró que las operaciones en la refinería continuaron con normalidad.

No obstante, autoridades señalaron que se mantendrán las investigaciones para determinar con precisión la secuencia de los hechos y confirmar las causas del siniestro.

Bajo las lluvias: siniestro y seguimiento oficial

El incendio ocurrió en un contexto de lluvias intensas que afectaron al municipio de Paraíso desde la noche del lunes 16 de marzo.

Estas precipitaciones provocaron inundaciones y afectaciones a al menos 500 personas, además de generar acumulación de agua en diversas zonas, incluida la refinería.

En este escenario, el complejo industrial también registró anegaciones que, de acuerdo con la versión oficial, influyeron en la acumulación de residuos de hidrocarburos en el exterior de la barda perimetral.

Pemex y las autoridades mantienen investigaciones para esclarecer la causa exacta del incendio en la Refinería Olmeca y prevenir futuros incidentes. Foto: Presidencia

Pemex informó que el incidente se encuentra bajo control y que no representa riesgo para la población.

En tanto, personal de Salvaguardia Estratégica, en coordinación con autoridades competentes, continúa con las labores de análisis para esclarecer lo ocurrido.

La empresa también expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que se brinda atención integral a las personas lesionadas, mientras avanzan las investigaciones sobre el incidente registrado en la Refinería Olmeca.