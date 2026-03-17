México

Pemex confirma cinco muertes tras el incendio en Refinería Olmeca de Dos Bocas

El incendio se originó tras el desborde de aguas aceitosas por las lluvias, que provocó la ignición de líquidos fuera de la refinería

Guardar
Pemex confirma cinco fallecidos por
Pemex confirma cinco fallecidos por incendio originado tras desborde de aguas aceitosas. REUTERS/Luis Manuel López

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó la muerte de cinco personas tras un incendio registrado en las inmediaciones de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, el siniestro se originó luego de que las intensas lluvias provocaran el desborde de aguas aceitosas fuera de la instalación, lo que derivó en un estancamiento y posteriormente en la ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral.

La petrolera informó que entre las víctimas se encuentra una trabajadora de Pemex.

En un comunicado, la dependencia detalló que los hechos están relacionados con las condiciones climáticas que afectaron la zona, al tiempo que reiteró que se mantiene la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas precisas del incidente.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

PEMEXDos BocasIncendioFallecimientosLluviasPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

El Plan B de Sheinbaum llega al Senado de la República

El proyecto fue recibido por la presidenta de la Cámara Alta

El Plan B de Sheinbaum

FGR aseguró 20 mil litros de gas LP y más de 80 cilindros tras cateo en despachadora ilegal de Cosamaloapan, Veracruz

El operativo fue realizado en coordinación con autoridades estatales y federales

FGR aseguró 20 mil litros

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.0 en S Pedro Pochutla

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Oaxaca: se registra

Hoy No Circula del 18 de marzo: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula del 18

Suprema Corte valida reforma de AMLO que permitió la extinción de fideicomisos

El máximo tribunal del país validó los cambios normativos tras analizar la acción de inconstitucionalidad promovida

Suprema Corte valida reforma de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cártel de Sinaloa y CJNG,

Cártel de Sinaloa y CJNG, los principales proveedores de fentanilo en la frontera con EEUU, alerta especialista en seguridad

La Tuta, ex líder La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, se declara no culpable en EEUU

Quién es Óscar Merino Ruiz, periodista atacado a balazos en Pinotepa Nacional, Oaxaca

Caen dos sicarios de “Comandante R24″, brazo armado del Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

Colectivo que descubrió el “panteón clandestino” con varios restos humanos en Sonora busca a joven que desapareció en 2019

ENTRETENIMIENTO

“Tengo un año sin verlo”:

“Tengo un año sin verlo”: Maribel Guardia rompe el silencio y Marco Chacón advierte sobre mentiras y difamación de un periodista

Cristián de la Fuente sufrió el robo de su motocicleta en CDMX y acusa que policía no lo ayudó

Sergio Mayer no se presentó a comparecer ante la CNHJ de Morena: que pasará con su cargo como diputado

Aleks Syntek enfrenta nueva polémica por presunta relación con asistente y embarazo, revela Javier Ceriani

Montserrat Oliver responde a las críticas por su conducción en el Ring Royale: “No me decían qué seguía”

DEPORTES

¿Cuándo fue la última vez

¿Cuándo fue la última vez que Canelo derrotó a un peleador de la élite?

Inter Miami vs Nashville: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el partido de vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026

Leyenda de Pumas explota por homenaje al Kun Agüero en CU: “A los que dimos títulos no nos hicieron nada”

Chicharito Hernández revela el impacto personal del penal que falló contra Cruz Azul: “Es el momento más doloroso”

Tottenham vs Atlético de Madrid EN VIVO: dónde y cuándo ver en México la vuelta de los octavos de final de la Champions League