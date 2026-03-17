Pemex confirma cinco muertes tras el incendio en Refinería Olmeca de Dos Bocas

Pemex confirma cinco fallecidos por incendio originado tras desborde de aguas aceitosas. REUTERS/Luis Manuel López

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó la muerte de cinco personas tras un incendio registrado en las inmediaciones de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, el siniestro se originó luego de que las intensas lluvias provocaran el desborde de aguas aceitosas fuera de la instalación, lo que derivó en un estancamiento y posteriormente en la ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral.

La petrolera informó que entre las víctimas se encuentra una trabajadora de Pemex.

En un comunicado, la dependencia detalló que los hechos están relacionados con las condiciones climáticas que afectaron la zona, al tiempo que reiteró que se mantiene la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas precisas del incidente.

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