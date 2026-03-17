Agencias

Pemex sofoca un incendio en la Refinería Olmeca (Tabasco) sin que se registren desperfectos

Un siniestro en un área externa de la planta energética de Paraíso fue controlado rápidamente, según confirmó la operadora estatal, mientras expertos investigan el origen atribuido a residuos tras intensas lluvias sin que hubiera daños ni afectaciones en las operaciones

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El análisis inicial realizado por parte de la empresa estatal sugiere que la acumulación de residuos de hidrocarburos, consecuencia de las recientes lluvias torrenciales e inundaciones en la región, figura entre las causas más probables detrás del incendio registrado en las inmediaciones de la Refinería Olmeca. Según publicó Petróleos Mexicanos (Pemex), el siniestro se localizó en el vallado perimetral del área de almacenamiento de hidrocarburos del complejo ubicado en Paraíso, Tabasco, y fue controlado sin que se produjeran daños estructurales ni interrupciones en las operaciones habituales.

La refinería, anteriormente conocida como Dos Bocas por la ubicación en el puerto homónimo, opera bajo gestión estatal. De acuerdo con la información recogida por Pemex y detallada en un comunicado citado por diversos medios, las labores para sofocar el incendio se desplegaron de forma inmediata, permitiendo que las operaciones retomaran su curso normal tan solo tres horas después de que se registrara el incidente. En esa línea, la empresa señaló la ausencia de desperfectos tanto en el área directamente afectada como en el conjunto de las instalaciones de almacenamiento.

Tal como reportó Pemex, las condiciones meteorológicas extremas vividas en la zona desempeñaron un rol central en la formación de residuos de hidrocarburos, los cuales habrían propiciado un entorno susceptible de combustión. La rápida intervención de los equipos de seguridad internos y de protección civil posibilitó controlar el evento en corto tiempo y evitar incidentes mayores, cumpliendo con los protocolos establecidos para este tipo de emergencias industriales.

Dentro del comunicado, la operadora estatal precisó que "Pemex continuará realizando las verificaciones correspondientes como parte de sus protocolos de seguridad industrial y protección ambiental". Este seguimiento responde a la necesidad de garantizar que incidentes similares puedan preverse y contenerse eficazmente, dada la naturaleza sensible de los combustibles almacenados y la actividad que la planta desarrolla.

De acuerdo con el medio que difundió la información, no se detectaron daños materiales ni riesgos para la seguridad de los trabajadores o de la población cercana a la refinería. Las verificaciones posteriores forman parte del protocolo habitual en situaciones que involucran potenciales riesgos ambientales o industriales, abordándose tanto la inspección de daños físicos como la revisión de las condiciones ambientales en el entorno del complejo.

La Refinería Olmeca, estratégica para el sistema energético nacional, se mantuvo en operación tras la intervención de los servicios de emergencia propios de Pemex. De acuerdo con lo consignado en el reporte oficial, la compañía subrayó que ningún proceso crítico sufrió afectaciones, asegurando así la continuidad del suministro y procesamiento en la planta de Paraíso.

El comunicado difundido añadió que la empresa recopila información y realiza pruebas adicionales para determinar los factores exactos que dieron origen al fuego, sin descartar variables asociadas a las precipitaciones extremas experimentadas recientemente en Tabasco. Cada verificación llevada a cabo busca identificar posibles residuales que puedan elevar el riesgo de contingencias similares en el futuro.

En tanto, el episodio representa el despliegue de los sistemas de respuesta y contención de emergencias en instalaciones altamente sensibles, reforzando los mecanismos de seguridad vigentes. La redacción del comunicado institucional, citada por la prensa, remarcó el compromiso de Pemex con la seguridad de sus operaciones y el cuidado del entorno ambiental en sus instalaciones.

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