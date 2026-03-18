México

El desborde de aguas aceitosas provocó incendio fuera de la refinería Olmeca en Dos Bocas, según Pemex

Historial de incidentes en el omplejo petrolero, incluidos incendios y pérdidas de contención, subraya la importancia de reforzar protocolos de seguridad y control de riesgos

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Las intensas lluvias en Tabasco
Las intensas lluvias en Tabasco evidenciaron la vulnerabilidad de infraestructuras críticas frente al cambio climático. Crédito: Infobae

El incendio registrado en las inmediaciones de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, dejó un saldo de cinco personas fallecidas y reavivó las alertas sobre los riesgos operativos en complejos petroleros. Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el siniestro se originó fuera de la instalación, tras el desborde de aguas aceitosas provocado por intensas lluvias.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, el fuego ya fue controlado y no representa riesgo para la población ni para el personal.

Sin embargo, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con precisión las condiciones que derivaron en el incidente.

Lluvias intensas en Tabasco: el detonante del incidente en Dos Bocas

El evento ocurrió en un contexto de precipitaciones extraordinarias asociadas al frente frío número 41, que dejó acumulaciones de hasta 98.5 milímetros en algunas zonas de Tabasco.

Estas lluvias provocaron encharcamientos e incrementaron los niveles de agua en áreas cercanas a la refinería.

Imagen de archivo. Una vista
Imagen de archivo. Una vista de la refinería Olmeca de la petrolera estatal Pemex en dos Bocas, Paraíso, México. 21 de junio de 2024. REUTERS/Luis Manuel López

Según Pemex, este volumen de agua rebasó los sistemas de contención, lo que derivó en el desborde de líquidos residuales con presencia de hidrocarburos hacia el exterior de la barda perimetral.

¿Qué son las aguas aceitosas y por qué representan un riesgo?

Las llamadas aguas aceitosas son mezclas de agua con residuos de hidrocarburos, como gasolina, diésel o aceites industriales.

Este tipo de líquidos se genera en procesos de refinación y manejo de combustibles.

Desde un punto de vista químico, estos compuestos contienen moléculas orgánicas volátiles, es decir, sustancias que pueden evaporarse con facilidad y formar vapores inflamables al contacto con el aire.

Cuando estas aguas se acumulan:

  • Se separan en capas, donde los hidrocarburos flotan sobre el agua
  • Liberan vapores inflamables por evaporación
  • Pueden alcanzar concentraciones críticas si no hay dispersión
  • Se vuelven susceptibles a encenderse ante una chispa o fuente de calor

La explicación química: cómo ocurrió la ignición del hidrocarburo

Pemex detalló que, tras el desborde, el líquido quedó estancado en el exterior de la refinería. Este factor fue clave para el incendio.

La combinación de hidrocarburos y
La combinación de hidrocarburos y agua estancada generó vapores inflamables que se encendieron al contacto con una chispa, demostrando la importancia de la gestión química en la seguridad industrial. ECONOMIA CENTROAMÉRICA MÉXICO POLÍTICA Cedida

En términos químicos y físicos, el proceso puede explicarse en tres etapas:

  1. Acumulación: Las lluvias arrastraron las aguas aceitosas fuera de los sistemas de contención, formando charcos o zonas estancadas.
  2. Evaporación: Los componentes más ligeros del hidrocarburo comenzaron a evaporarse, generando una nube de vapores inflamables.
  3. Ignición: Al alcanzar una concentración suficiente, estos vapores pudieron encenderse por una fuente externa, como fricción, electricidad estática o algún punto caliente.

Este tipo de combustión es común en la industria petrolera cuando no hay ventilación o dispersión adecuada de vapores.

Cinco víctimas y atención a lesionados tras el incendio

Pemex confirmó que cinco personas perdieron la vida, entre ellas una trabajadora de la empresa. Asimismo, informó que se brinda atención integral a las personas lesionadas en coordinación con autoridades.

En un comunicado, la empresa expresó: “se brinda atención integral y acompañamiento a las personas lesionadas (…) garantizando que reciban la atención necesaria en este difícil momento”.

El incendio en las inmediaciones
El incendio en las inmediaciones de Dos Bocas, provocado por el desbordamiento de aguas aceitosas tras fuertes lluvias, dejó cinco fallecidos y movilizó a cuerpos de emergencia.

Historial de incidentes en la Refinería Olmeca de Dos Bocas

El incendio reciente se suma a una serie de eventos registrados en el complejo en los últimos años, tanto durante su construcción como en etapas operativas:

  • En junio de 2023, una pipa con combustible se incendió dentro de la refinería tras una fuga
  • En agosto de 2023, un trabajador falleció durante pruebas en una tubería
  • En enero de 2026, se registró un conato de incendio por pérdida de contención en una línea
  • En 2024, se documentaron muertes por incendios y exposición a gases tóxicos

Además, informes de Pemex señalan que la refinería ha enfrentado eventos relacionados con inundaciones e incendios en zonas aledañas.

Investigación en curso y control del riesgo

La empresa indicó que personal de Salvaguardia Estratégica colabora con las autoridades para esclarecer las causas exactas del incidente.

Mientras tanto, reiteró que el evento está bajo control y que las operaciones continúan en condiciones seguras.

El caso pone nuevamente en el centro del debate la gestión de riesgos en instalaciones petroleras, particularmente ante fenómenos meteorológicos extremos que pueden alterar las condiciones de operación.

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