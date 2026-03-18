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Agua de jamaica con diente de león: la bebida natural que apoya la salud de los riñones

Esta preparación es ideal para acompañar en día de calor mientras se ayuda a la salud

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Bebida detox: receta de agua
Bebida detox: receta de agua de jamaica con diente de león para cuidar los riñones. Foto: (Gemini IA)

El agua de jamaica es una bebida tradicional ampliamente consumida por su sabor refrescante y sus propiedades naturales. En combinación con el diente de león, una planta utilizada en la herbolaria por sus efectos diuréticos, esta infusión se ha posicionado como una opción que puede contribuir al cuidado de los riñones y del sistema urinario.

La flor de jamaica contiene antioxidantes, vitamina C y compuestos que ayudan a combatir la inflamación y a favorecer la eliminación de toxinas. Por su parte, el diente de león es conocido por estimular la producción de orina, lo que puede apoyar la depuración del organismo y prevenir la retención de líquidos. Esta combinación resulta especialmente atractiva para quienes buscan alternativas naturales para cuidar la salud renal.

Especialistas señalan que el consumo moderado de bebidas con efecto diurético puede ayudar a mantener una adecuada función de los riñones, al facilitar la eliminación de desechos a través de la orina. No obstante, también advierten que estas infusiones no sustituyen tratamientos médicos y deben consumirse con precaución en personas con enfermedades renales o bajo supervisión profesional.

Agua de jamaica con diente
Agua de jamaica con diente de león: la bebida natural que apoya la salud de los riñones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de agua de jamaica con diente de león

Ingredientes:

  • 1 taza de flores secas de jamaica
  • 1 cucharada de raíz o hojas secas de diente de león
  • 1.5 litros de agua
  • Azúcar, miel o endulzante al gusto

Preparación:

  1. Lleva el agua a ebullición en una olla.
  2. Añade las flores de jamaica y el diente de león.
  3. Deja hervir la mezcla durante 10 minutos para extraer sus propiedades.
  4. Retira del fuego y deja reposar entre 10 y 15 minutos.
  5. Cuela la infusión para retirar los restos de las plantas.
  6. Ajusta el sabor agregando más agua si se desea menos concentrada.
  7. Endulza al gusto y deja enfriar.
  8. Refrigera y sirve con hielo para una bebida más refrescante.
Refrescante y saludable: agua de
Refrescante y saludable: agua de jamaica con diente de león y sus propiedades diuréticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios para los riñones

El consumo de esta bebida puede aportar varios beneficios relacionados con la salud renal. En primer lugar, su efecto diurético favorece la eliminación de líquidos retenidos, lo que puede ayudar a reducir la hinchazón y apoyar la función de filtración de los riñones. Además, al promover una mayor producción de orina, puede contribuir a la limpieza de las vías urinarias.

Asimismo, los antioxidantes presentes en la jamaica ayudan a combatir el estrés oxidativo, un factor que puede afectar el funcionamiento celular, incluidos los tejidos renales. El diente de león, por su parte, ha sido utilizado tradicionalmente para apoyar la función hepática y renal, lo que refuerza su papel en procesos de desintoxicación natural.

A pesar de sus beneficios, es importante consumir esta bebida con moderación y evitar un exceso de azúcar. También se recomienda que personas con enfermedades renales, presión baja o que tomen medicamentos diuréticos consulten a un especialista antes de incorporarla de manera regular a su dieta.

En conjunto, el agua de jamaica con diente de león se presenta como una opción natural, económica y fácil de preparar que puede complementar hábitos saludables y contribuir al cuidado del organismo, especialmente de los riñones.

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