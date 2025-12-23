México

Tren Suburbano - AIFA: cuántos trenes darán servicio cuando inauguren la obra en 2026

Las autoridades federales aseguraron que la obra tiene un avance del 92% y se perfila a abrir en los primeros meses del próximo año

Sheinbaum supervisó el avance de
Sheinbaum supervisó el avance de la obra del Tren Suburbano Lechería - AIFA (X/ @andreslajous)

La conexión ferroviaria entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Suburbano Lechería avanza hacia su inauguración, según anunció la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Las autoridades realizaron un recorrido en las instalaciones del Tren Suburbano - AIFA y explicaron detalles relevantes de la obra para su conclusión.

En el primer recorrido de prueba, Sheinbaum confirmó que este tren de pasajeros estará listo para operar durante el primer trimestre de 2026. La expectativa, según lo planteado por la mandataria, es que el trayecto facilitará un acceso eficiente desde Buenavista hasta el AIFA, tanto para pasajeros de vuelos nacionales e internacionales como para residentes de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Durante la visita, la presidenta subrayó la importancia del proyecto como parte de la política de restauración del transporte ferroviario de pasajeros en México, por lo que enalteció el trabajo que se está realizando en el tren Lechería-AIFA.

La presidenta Sheinbaum aseguró que la obra presenta un avance del 92% y estará listo para el primer trimestre de 2026. Crédito: X/ @Claudiashein

Queremos que para Semana Santa ya la gente pueda subirse en Buenavista, llegar al AIFA, tomar su avión a distintos lugares del país o del extranjero, y que también todos los habitantes del Estado de México de esta zona puedan disfrutar de este hermoso tren que le da una movilidad muy importante a toda la Zona Metropolitana del Valle de México”, informó Sheinbaum.

¿Cuántos trenes tendrá el Tren Suburbano - AIFA?

De acuerdo con el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, explicó en rueda de prensa que el ramal de Lechería al AIFA cuenta con una extensión de 23.7 kilómetros, distribuidos en seis estaciones y una terminal, es decir siete estaciones componen la ruta completa del Tren Suburbano Lechería - AIFA.

Tienen previsto que para su inauguración, el sistema empleará 10 trenes acoplables, de los cuales siete operarán constantemente, dos quedarán en reserva y uno estará en mantenimiento permanente, conforme informó el director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez.

Sheinbaum supervisó avances del Tren
Sheinbaum supervisó avances del Tren Suburbano - AIFA (X/ @delfinagomeza)

Así que, para el primer trimestre de 2026, la ruta ferroviaria al AIFA operará con siete unidades. Para agilizar el flujo de usuarios, el tren tendrá intervalos de 15 minutos entre unidades, lo que permitirá que el traslado completo desde Buenavista hasta el aeropuerto se realice en 43 minutos.

En cuanto al horario, el servicio funcionará desde la siguiente manera:

  • De 05:00 hasta las 24:30 horas, se homologará con los horarios del ramal Buenavista-Cuautitlán.
  • El sistema de pago utilizará la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México, en línea con el modelo adoptado para otros sistemas de transporte público en la capital.
Así luce la estación Nextlalpan
Así luce la estación Nextlalpan del Tren Suburbano - AIFA (X/ @SntVTC)

La presidenta Sheinbaum señaló que, tras el primer viaje de prueba, las fases que restan priorizan la construcción de tres puentes peatonales y la verificación del sistema de señalización automática. También anunció que el público podrá participar en la elección del nombre que identificará al nuevo tren.

Detrás del avance de la obra, el general residente de obra de la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, Iván Hernández Uribe, reportó un 92% de avance general, y reiteró que solo faltan los trabajos de acceso y pasos peatonales para alcanzar la conclusión plena del proyecto.

