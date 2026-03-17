Mariposa monarca regresa a bosques de Canadá tras importante repunte de su presencia en tierras mexicanas

El fenómeno migratorio sorprende con un crecimiento del 64% tras años de incertidumbre y alerta sobre desafíos ambientales (CUARTOSCURO)

Millones de mariposas monarca iniciaran su regreso hacia Estados Unidos y Canadá tras pasar el invierno en los bosques de oyamel de Michoacán y del estado de México, fenómeno que marca la culminación de uno de los procesos migratorios más imponentes de la naturaleza.

El ciclo se repite anualmente con una precisión cercana al calendario estacional: las mariposas comienzan su travesía hacia el norte al final de marzo, partiendo de los santuarios que han protegido sus colonias desde noviembre.

Es por esto que el último fin de semana de marzo es la última oportunidad para que turistas nacionales y extranjeros presencien la concentración de estos lepidópteros en tierras michoacanas antes de que inicien una gran travesías de vuelta a su hogar.

Estudios sobre el fenómeno migratorio destacan que, en marzo, las mariposas incrementan su actividad para alimentarse, tomar agua y completar el proceso de apareamiento.

Es en esta etapa cuando muchos machos mueren, lo que forma parte natural del ciclo migratorio y de la regeneración de la especie.

Las hembras, cargando los huevecillos, emprenden el trayecto de regreso atravesando los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila. Estos huevos serán depositados más adelante en plantas de algodoncillo en Estados Unidos, principio de una nueva generación de mariposas monarca.

El regreso de las mariposas monarca a Estados Unidos y Canadá marca uno de los procesos migratorios más notables de la naturaleza. Crédito: (Jaime Rojo/ Cortesía de Visual Impacts)

Esta temporada registra aumenta histórico de 64% en la presencia de la mariposa monarca en México

Es importante mencionar que este año la mariposa monarca registró una notable recuperación en México: la superficie ocupada por la especie durante la hibernación de la temporada 2025-2026 alcanzó 2.93 hectáreas, lo que equivale a un incremento del 64% respecto al ciclo anterior.

Este avance, dado a conocer por Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, representa una señal positiva después de años de marcadas fluctuaciones en la población del emblemático insecto, pero advierte sobre riesgos persistentes relacionados con el uso de plaguicidas y la degradación del hábitat.

La autoridad precisó que, pese al crecimiento poblacional registrado en los bosques de hibernación, los desafíos para la conservación están lejos de resolverse.

De acuerdo con datos de Semarnat durante el último monitoreo se detectaron daños en 2.55 hectáreas dentro de las zonas de hibernación, lo que confirma la continuidad de amenazas ambientales y antropogénicas.

En este sentido, la dependencia señala que la mariposa monarca debe consolidarse como símbolo de cooperación trinacional entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que el fenómeno migratorio de la especie atraviesa y conecta a los tres países.

El incremento de 64% en la superficie ocupada coloca a la temporada 2025-2026 entre los años de mayor repunte reciente, aunque lejos de los picos históricos que alcanzaron 18.19 hectáreas en 1996 sí se trata de la mayor recuperación que ha tenido la población.

El fenómeno migratorio de la mariposa monarca simboliza la cooperación ambiental entre México, Estados Unidos y Canadá. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La recuperación actual contrasta también con el mínimo histórico de 0.67 hectáreas reportado en 2013, evidenciando la volatilidad a largo plazo de las poblaciones migratorias de la monarca.

El monitoreo de este año abarcó 13 santuarios respaldados por tecnología satelital y estudios de salud forestal, herramienta esencial para fundamentar la gestión y las estrategias de conservación que impulsa la Semarnat.