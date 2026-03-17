Heeseung sale de ENHYPEN: critican a psicólogo mexicano por ofrecer un taller de duelo para fans de K-pop

Un psicólogo ofrecerá un taller para el duelo de las fans de ENHYPEN, grupo de K-pop. CRÉDITO: (X/@ENHYPEN)

La salida de Heeseung de ENHYPEN generó desde tristeza hasta indignación y protestas, pues los fans de este grupo de K-pop consideran que fue no se le permitió llevar su carrera en solitario y la empresa HYBE - BeLift Lab decidió expulsarlo.

En medio de la oleada de tendendencias en X y la incertidumbre del fandom, el psicólogo Miguel Soto, Miembro del Consejo Mexicano de Psicología, decidió lanzar un taller para ayudar a Engene —fandom de ENHYPEN— con su duelo por la salida de Heeseung.

El taller se realizará de manera gratuita el miércoles 18 de marzo, pero las críticas llegaron pronto.

La inesperada salida de Heeseung de ENHYPEN desata protesta de fans (Redes sociales)

Muchas personas consideraron que un taller para ayudar al fandom a lidiar con su dolor era innecesario. Incluso mencionaron que no es un duelo real porque el idol coreano no está muerto.

Cabe señalar que desde la psicología, el duelo no ocurre solamente con la muerte de una persona, este proceso ocurre tras una pérdida en cualquier ámbito, puede ser algo laboral o un sostén emocional, como es el caso de la alineación original de ENHYPEN (OT7).

Estos fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes sociales, algunas personas lo tomaron con humor y otras reconocieron la importancia de buscar ayuda profesional ante el duelo de salida de integrantes de otros grupos:

ENHYPEN, es una boy band surcoreana formada por Belift Lab. Su formación original tenía siete integrantes (Composición fotográfica: BELIFT LAB)

¿Dónde estaba el psicólogo Miguel Soto aquel 17 de octubre de 2022 cuando anunciaron el enlistamiento de los 7 BTS cuando lo necesitaba?

Pero qué duelo si el pibe está vivo. Dios que psicóticas que están.

El nivel de relación parasocial es preocupante

Pura desempleada sin vida social estará en ese taller

¡¿Qué es esto, Dios mío?!

No le veo lo malo, de hecho cuando pasó lo de EXO le pregunté a mi psicóloga de por qué me estaba sintiendo así y realmente me dio una buena explicación de mis emociones,

Esto es alimentar la parasocialidad, sin ánimo de minimizar, pero esto no es ningún duelo, es un episodio muy triste para muchas, sí...

El que no trabaja es porque no quiere

Me voy a hacer psicólogo para lucrar con el sufrimiento de fandoms

Paraaa ni que se hubiera muerto, se fue del grupo nomás

De qué tratará el taller para el duelo por salida de Heeseung de ENHYPEN

"RECORDATORIO: Dentro de 48 horas, se impartirá el taller gratuito sobre el duelo por la salida de Heeseung, a través de Facebook Live. El objetivo será brindar herramientas de afrontamiento y disminuir la dependencia emocional. Nos vemos ahí“, escribió como invitación el psicólogo.

El taller psicológico "El duelo por Heeseung" ofrece apoyo a los fans de ENHYPEN para procesar la salida del idol y gestionar la dependencia emocional ((X/@psicmiguelsoto))

Su temario abarca los siguientes apartados:

Explicación y validación del duelo.

La negación

Lidiar con la crítica

Principales dificultades

Volver a escuchar su música

Dependencia emocional hacia Enhypen y soluciones.

Estrategias de afrontamiento