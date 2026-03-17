Consulta popular en temas electorales quedan fuera del Plan B: ganó la resistencia del PT y PVEM contra Morena

Se prevé que el plan B de la reforma electoral sea aprobado por los partidos de alianza en el Congreso de la Unión. (Crédito: Cámara de Diputados)

El Plan B de la reforma electoral ha sido enviado al Senado de la República, sin embargo, la negativa rotunda de la Cámara de Diputados al no aprobar el primer proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso, de los partidos aliados como el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), sigue generando polémica y cuestionamientos sobre los acuerdos dados para que la nueva propuesta sí sea aprobada.

Al respecto, el diputado Ricardo Monreal aseguró que la decisión en contra de los partidos de alianza no fue sorpresa, “porque ellos semanas antes habían anunciado su voto en contra. Por dos temas claves que lo recordarán ustedes: la forma de elegir los plurinominales... Y el recorte de los recursos públicos, a ellos, a los órganos electorales, a los partidos”.

Una propuesta “menos profunda”

Aunque el morenista advierte que la presidenta no ha quitado el dedo del renglón, es cierto que para poder tener el respaldo del PT y Morena, el Plan B es una reforma “sustancial”, aunque menos profunda:

“Algunos han querido minimizarla, yo no lo hago. Creo que es el propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum ir reduciendo los costos que generan los partidos, los procesos electorales y la materia electoral en sí, en términos generales”.

Ricardo Monreal aseguró que el debate de la primera propuesta de la reforma electoral fue rechazada debido a desacuerdos con el PT y el PVEM. (Foto: Cámara de Diputados)

Admitió que las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación dieron frutos a favor del gobierno de Sheinbaum y a diferencia del Plan A, ahora los partidos de alianza han manifestado su respaldo total:

“Yo creo que no tendrán dificultades en el Senado. Es un buen documento. Va a haber un debate interesante. Vamos a esperar”.

Plan B contempla modificaciones a cuatro artículos

El coordinador del grupo parlamentario de Morena explicó que el llamado Plan B contempla reformas a cuatro artículos de la Constitución mexicana: 35, 115, 116 y 134:

Artículo 35 : Se mantiene la prohibición de consulta popular en materia electoral. Cambia el periodo permitido para la consulta de revocación de mandato, que podrá realizarse en el tercer o cuarto año del mandato presidencial, en lugar de solo al cuarto año como está vigente.

Artículo 115 : Establece límites al número de regidores en los ayuntamientos: mínimo siete y máximo quince. Limita a una sola sindicatura por ayuntamiento.

Artículo 116 : Fija un tope al presupuesto de los congresos estatales, que no podrá exceder el 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad. Se propone reducir el número de diputados en función de la población, aunque este punto no queda reflejado directamente en el artículo.

Artículo 134 : Refuerza que las remuneraciones de los servidores públicos no pueden superar las del titular del Ejecutivo Federal. Prohíbe seguros de gastos médicos mayores, cajas de ahorro particular, bonos extras y otros beneficios adicionales para funcionarios electorales y del Tribunal Electoral.

Reformas a leyes secundarias : Se modificarán siete artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y cinco de la Ley General de Partidos Políticos. Incluyen topes salariales, fiscalización más estricta y en tiempo real de recursos, y vigilancia sobre el origen de los fondos recibidos por partidos y candidatos.

Reforma judicial : Incluye ajustes como la reducción en el número de candidatos y otras materias, a la espera de que el Senado concluya su análisis.



El Plan B fue entregado en el Senado de la República la tarde de este 17 de marzo, aunque el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, ha prometido que no habrá “fast track”, es probable que el dictamen se avale antes de semana santa.