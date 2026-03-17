Cómo proteger la salud física y mental de los cuidadores primarios de personas enfermas

Hay una labor invisible que sostiene a familias y vecindarios enteros; cuando quienes la realizan aprenden a priorizar su bienestar, el impacto positivo se multiplica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cuidador primario es la persona que asume la responsabilidad principal de atender y acompañar a alguien que, debido a enfermedad, discapacidad o edad avanzada, no puede valerse por sí mismo.

Este rol puede ser desempeñado por un familiar, amigo o profesional, y abarca tareas como el apoyo en la movilidad, la administración de medicamentos, la higiene personal, la alimentación y el acompañamiento emocional.

La importancia del cuidador primario en la sociedad radica en su papel fundamental para el bienestar de quienes requieren atención continua.

Los cuidadores primarios contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas dependientes, favorecen su permanencia en el entorno familiar y alivian la demanda sobre los sistemas de salud y asistencia social.

Por esta razón su labor representa un pilar clave en el sostenimiento de comunidades más solidarias y resilientes; sin embargo, muchas veces la carga física y emocional puede llegar a mermar su salud en gran medida, poniendo en riesgo tanto a él como a la persona a su cuidado.

Es por ello que diversos organismos buscan visibilizar la importancia de estos cuidadores y brindar herramientas que permitan hacer su labor más llevadera.

El rol del cuidador primario resulta esencial para la asistencia de personas enfermas, con discapacidad o en situación de dependencia avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para proteger la salud física y mental de los cuidadores primarios

Proteger la salud física y mental de los cuidadores primarios de personas enfermas es fundamental para garantizar su bienestar y la calidad del cuidado que brindan. En este sentido, y de acuerdo con el Manual de apoyo para personas que brindan cuidados a otras, realizado por la Secretaría de Salud, algunas recomendaciones clave son las siguientes:

Buscar apoyo : Compartir responsabilidades con familiares, amigos o servicios profesionales ayuda a evitar la sobrecarga.

Establecer rutinas de autocuidado : Reservar tiempo para el descanso, la alimentación equilibrada y la actividad física regular favorece la salud integral.

Mantener espacios de descanso : Dormir lo suficiente y programar pausas a lo largo del día reduce el agotamiento físico y mental.

Expresar emociones : Hablar sobre las preocupaciones y sentimientos con personas de confianza o profesionales de la salud mental previene el aislamiento y el estrés.

Informarse sobre la enfermedad : Comprender la condición de la persona a cargo facilita la toma de decisiones y disminuye la ansiedad.

Aprender técnicas de manejo del estrés : Practicar ejercicios de relajación, respiración profunda o meditación contribuye a controlar la tensión emocional.

Participar en grupos de apoyo : Compartir experiencias con otros cuidadores ofrece contención y consejos prácticos.

Solicitar ayuda profesional cuando sea necesario : Consultar con médicos, psicólogos o asistentes sociales permite identificar señales de sobrecarga y recibir orientación adecuada.

Mantener vida social y actividades recreativas: Conservar intereses personales y momentos de esparcimiento ayuda a preservar el equilibrio emocional.

Solicitar ayuda profesional y mantener vida social contribuye al equilibrio emocional y permite ofrecer atención de calidad como cuidador primario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar estos hábitos fortalece la salud del cuidador y permite brindar atención de calidad, evitando el desgaste físico y emocional asociado al rol de cuidado prolongado.