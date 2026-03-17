Cómo proteger la salud física y mental de los cuidadores primarios de personas enfermas

Un cuidador primario es la persona que asume la responsabilidad principal de atender y acompañar a alguien que, debido a enfermedad, discapacidad o edad avanzada, no puede valerse por sí mismo.
Este rol puede ser desempeñado por un familiar, amigo o profesional, y abarca tareas como el apoyo en la movilidad, la administración de medicamentos, la higiene personal, la alimentación y el acompañamiento emocional.
La importancia del cuidador primario en la sociedad radica en su papel fundamental para el bienestar de quienes requieren atención continua.
Los cuidadores primarios contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas dependientes, favorecen su permanencia en el entorno familiar y alivian la demanda sobre los sistemas de salud y asistencia social.
Por esta razón su labor representa un pilar clave en el sostenimiento de comunidades más solidarias y resilientes; sin embargo, muchas veces la carga física y emocional puede llegar a mermar su salud en gran medida, poniendo en riesgo tanto a él como a la persona a su cuidado.
Es por ello que diversos organismos buscan visibilizar la importancia de estos cuidadores y brindar herramientas que permitan hacer su labor más llevadera.
Consejos para proteger la salud física y mental de los cuidadores primarios
Proteger la salud física y mental de los cuidadores primarios de personas enfermas es fundamental para garantizar su bienestar y la calidad del cuidado que brindan. En este sentido, y de acuerdo con el Manual de apoyo para personas que brindan cuidados a otras, realizado por la Secretaría de Salud, algunas recomendaciones clave son las siguientes:
- Buscar apoyo: Compartir responsabilidades con familiares, amigos o servicios profesionales ayuda a evitar la sobrecarga.
- Establecer rutinas de autocuidado: Reservar tiempo para el descanso, la alimentación equilibrada y la actividad física regular favorece la salud integral.
- Mantener espacios de descanso: Dormir lo suficiente y programar pausas a lo largo del día reduce el agotamiento físico y mental.
- Expresar emociones: Hablar sobre las preocupaciones y sentimientos con personas de confianza o profesionales de la salud mental previene el aislamiento y el estrés.
- Informarse sobre la enfermedad: Comprender la condición de la persona a cargo facilita la toma de decisiones y disminuye la ansiedad.
- Aprender técnicas de manejo del estrés: Practicar ejercicios de relajación, respiración profunda o meditación contribuye a controlar la tensión emocional.
- Participar en grupos de apoyo: Compartir experiencias con otros cuidadores ofrece contención y consejos prácticos.
- Solicitar ayuda profesional cuando sea necesario: Consultar con médicos, psicólogos o asistentes sociales permite identificar señales de sobrecarga y recibir orientación adecuada.
- Mantener vida social y actividades recreativas: Conservar intereses personales y momentos de esparcimiento ayuda a preservar el equilibrio emocional.
Incorporar estos hábitos fortalece la salud del cuidador y permite brindar atención de calidad, evitando el desgaste físico y emocional asociado al rol de cuidado prolongado.