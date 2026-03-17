Clima en México: Frente frío 41 generará lluvia intensa y bajas temperaturas este martes 17 de marzo

El avance del frente frío 41 provocará lluvias intensas y fuertes rachas de viento en gran parte del país, con riesgo de deslaves e inundaciones en zonas bajas. (Imagen: Crisanta Espinosa Aguilar/ @Cuartoscuro)

El avance del frente frío número 41 provocará un escenario meteorológico complejo en diversas regiones del país durante este martes 17 de marzo, con lluvias intensas, fuertes vientos, descenso de temperaturas y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, se prevén lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en el norte de Puebla, el centro y sur de Veracruz, el este de Oaxaca, el norte y noroeste de Chiapas, así como en el oeste y sur de Tabasco.

También se pronostican precipitaciones muy fuertes en Hidalgo y Tlaxcala, además de lluvias fuertes en Querétaro, Estado de México y la península de Yucatán.

En la Ciudad de México, Morelos y Guerrero se esperan chubascos intermitentes.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones más intensas podrían provocar deslaves, incremento en ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas, por lo que se pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Posible nieve o aguanieve en volcanes y montañas

Otro de los efectos del sistema frontal será el descenso de temperatura en zonas altas del país, donde existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve.

Se pronostica caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de México; mantente alerta a los avisos oficiales. Crédito: Facebook/Protección Civil Nuevo León

Este fenómeno podría registrarse en las cimas de los volcanes y montañas más altas del centro y oriente del país, entre ellas:

Pico de Orizaba

Cofre de Perote

Popocatépetl

Iztaccíhuatl

Nevado de Toluca

La Malinche

Sierra Negra

La combinación de humedad y aire frío favorecerá estas condiciones en las zonas más elevadas.

Evento de “Norte” con rachas superiores a 100 km/h

El sistema frontal también provocará un evento de “Norte” intenso en el litoral del golfo de México.

Se esperan vientos de 80 a 90 km/h con rachas de hasta 120 km/h en Tamaulipas y Veracruz, mientras que en el istmo y golfo de Tehuantepec podrían registrarse rachas de hasta 100 km/h durante la noche.

El frente frío 41 provocará rachas de viento superiores a 100 km/h en el litoral del Golfo de México. @SGIRPC_CDMX

En otras regiones del país, como San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Puebla, también se pronostican vientos fuertes que podrían ocasionar caída de árboles, anuncios publicitarios o afectaciones en infraestructura ligera.

Oleaje elevado en costas del Golfo y el Pacífico

Las condiciones meteorológicas también impactarán las zonas costeras. El pronóstico indica oleaje de hasta seis metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Además, durante la noche el golfo de Tehuantepec podría registrar olas de entre tres y cuatro metros, mientras que en estados del Pacífico como Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero se esperan alturas de entre dos y tres metros.

Persistirá onda de calor en varios estados

A pesar del frente frío, en algunas regiones continuará la onda de calor, especialmente en el occidente y sur del país.

A pesar del frente frío, varias regiones del país registrarán temperaturas máximas de 35 a 45 °C.

Se prevén temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en zonas de Guerrero y Oaxaca, mientras que en estados como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Chiapas y la península de Yucatán los valores podrían oscilar entre 35 y 40 grados.

Durante la madrugada del martes, en contraste, zonas serranas del norte y centro del país podrían registrar temperaturas de hasta -5 grados con heladas.

Ante este panorama, autoridades como Protección Civil recomendaron a la población mantenerse informada, evitar cambios bruscos de temperatura y seguir las indicaciones oficiales, especialmente en regiones donde se esperan lluvias intensas o vientos fuertes.