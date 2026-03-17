México

Harfuch mantiene encuentros con autoridades de EEUU para avanzar en la estrategia bilateral de seguridad

La reunión del secretario de Seguridad con el director de la DEA este lunes fue el primero de varios encuentros esta semana, informó Sheinbaum

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"En Washington DC asistí en
"En Washington DC asistí en representación del Gabinete de Seguridad", dijo Harfuch desde su cuenta de X este lunes 16. Imagen: Nadia Virgilio/Infobae México

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, continuará en reuniones con autoridades de Estados Unidos esta semana para dialogar sobre temas de seguridad, informó la presidenta Claudia Sheinbaum este martes en conferencia matutina.

“Todavía sigue allá, va a tener varias reuniones: tiene reuniones con algunas agencias de Estados Unidos y también con otras instituciones. Es parte de la colaboración, siempre con respeto a nuestra soberanía y nuestros cuatro principios. Son reuniones de coordinación de información, de inteligencia”, aseguró la mandataria.

Ayer lunes 16 de marzo, Harfuch y Terrance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), sostuvieron una reunión en torno a la coordinación bilateral como herramienta principal para reducir la actividad criminal asociada al tráfico de drogas.

De acuerdo con el titular de la DEA, dicha reunión estuvo centrada en la cooperación transfronteriza para combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad de comunidades en ambos lados de la frontera.

Por su parte, Harfuch indicó desde sus redes sociales que también dialogaron sobre la contención del tráfico de armas hacia México y la reducción de la violencia mediante detenciones de alto impacto:

“Siguiendo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, continuaremos fortaleciendo la cooperación internacional”, afirmó el secretario de Seguridad.

Harfuch en la mira de la prensa estadounidense

Este encuentro sucedió luego de que Harfuch detallara para un medio estadounidense cómo fue el operativo del que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado por la DEA como el criminal más buscado.

En una entrevista transmitida por Newsmax el pasado viernes 13 de marzo de 2026, el funcionario expuso los pasos de esta acción y resaltó la aplicación de una política de “cero impunidad” en la lucha contra el narco.

“Lo que más le duele a las víctimas en nuestro país es la impunidad. Entonces, repito, es un mensaje de no impunidad para quien cometa delitos en nuestro país, que es la finalidad de esta estrategia de seguridad”, expresó el funcionario.

De acuerdo con el secretario, el operativo incluyó tres componentes: uno terrestre, con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército; uno aéreo, con seis helicópteros y personal militar; y la participación de aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Subrayó también que el enfrentamiento fue rápido, de dos horas aproximadamente.

Las declaraciones del funcionario adquieren
Las declaraciones del funcionario adquieren relevancia en el ámbito político al contradecir la versión de Donald Trump, quien se adjudicó la captura del líder del CJNG. (Infobae México / Jovani Pérez)

La conversación de García Harfuch con la cadena estadounidense se suma a su participación en otros medios, debido a su gestión y participación en operativos relevantes, lo cual le ha valido menciones en publicaciones como The New York Times.

A finales de 2025, NYT resaltó la gestión del funcionario al frente de la Secretaría de Seguridad y subrayó que su labor permitió reforzar el intercambio de inteligencia entre ambos países, además de reducir las inquietudes en Washington respecto a la capacidad de México para combatir a los cárteles.

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