Marina celebra 100 años de la Aviación Naval y anuncia adquisición de 36 nuevas aeronaves

Hace cien años se realizó la creación del Cuerpo de Hidroaviones de la Marina. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURIO.COM

La Secretaría de Marina (Semar) celebra este 15 de marzo 100 años de la Aviación Naval, a través de la creación de su Cuerpo de Hidroaviones, con lo que refuerza sus acciones operativas de seguridad nacional llevadas a cabo en tierra, agua y aire.

El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Marina, encabezó desde Veracruz la ceremonia institucional de conmemoración acompañado de la gobernadora, Rocío Nahle García, así como de autoridades navales y militares.

Durante el evento, el secretario informó que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se tiene previsto adquirir 36 nuevas aeronaves, con lo que se reforzarán las tareas realizadas por sus aviadores y la seguridad nacional.

Drones están previstos para la modernización de las operaciones en la Marina

Develaron una placa conmemorativa por los elementos navales caídos en el cumplimineto de su deber. Foto: Marina

El secretario de Marina también destacó que se mantiene un interés por impulsar un proceso de modernización de la Aviación Naval mediante la adquisición de unidades aéreas no tripuladas, también llamadas drones, así como aeronaves de transporte y de apoyo aéreo cercano, helicópteros de vigilancia costera, de transporte y apoyo.

“Fortaleceremos las capacidades de la Escuela de Aviación Naval mediante la adquisición de aeronaves, el fortalecimiento del entrenamiento y la modernización de sus tecnologías educativas. Estas acciones permitirán fortalecer las capacidades operativas de la Secretaría de Marina y consolidar su papel dentro de la estrategia de seguridad nacional”, señaló desde la Base Aeronaval de Veracruz.

La Marina se prepara para modernizar sus aeronaves. Video: Marina

Luego de que Sheinbaum declaró el 15 de marzo de cada año como “Día de la Aviación Naval”, y en la conmemoración de los 100 años de su fundación, el Almirante también reconoció a los elementos que integran la corporación y rindió un homenaje a los antecesores.

“Rendimos también un respetuoso homenaje a nuestros antecesores, a las generaciones de pilotos, tripulaciones, técnicos y especialistas que, a lo largo de un siglo, construyeron con esfuerzo, profesionalismo y visión el prestigio de la Aviación Naval de México. Gracias a su legado, hoy contamos con una capacidad estratégica que fortalece la defensa y seguridad de nuestra Patria”, dijo.

Foto: Marina

En el evento también se develó una placa conmemorativa, seguida de un minuto de silencio, por los elementos navales caídos en el cumplimiento de su deber. Asimismo, se realizó la entonación de las estrofas del himno de Aviación Naval.

“En esta fecha significativa, honramos con profundo respeto la memoria de quienes perdieron la vida en actos del servicio. Su entrega permanece inscrita en la bitácora de honor de la Armada de México. Su ejemplo vive en cada misión cumplida, en cada vuelo realizado y en cada marino que continúa sirviendo con decoro y dignidad”, destacó.

Sobre la Aviación Naval

La Aviación Naval mexicana tuvo su origen el 15 de marzo de 1926, cuando se estableció el Cuerpo de Hidroaviones en la Ley Orgánica del Ejército y Armada Nacional, en el Artículo 55 Párrafo VII.

En 1993 se creó el Departamento de Aeronáutica, dependiente de la entonces Secretaría de Guerra y Marina.

Cuenta con 69 aeronaves de ala fija (aviones) y 46 de ala móvil (helicópteros).

Se integra por 2 mil 247 elementos, entre los que se encuentra pilotos, mecánicos, electrónicos, artilleros, de operaciones aéreas y servicios.