Sentencian en EEUU a dos adolescentes vinculados al Cártel de Sinaloa: fueron reclutados para asesinar

Los dos adolescentes permanecerán 25 años en prisión.(Jovani Pérez/Infobae México)

Dos adolescentes vinculados al Cártel de Sinaloa fueron sentenciados a 25 años de prisión en los Estados Unidos luego de que admitieron su culpabilidad en un caso de homicidio ordenado por el grupo criminal.

Ambos fueron reclutados por la pandilla Westside Wilmas, ligada al Cártel de Sinaloa, para asesinar a una persona. Esto debido a que su edad no los haría acreedores a una sentencia alta.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2024, cuando Andrew Núnez y Johncarlo Quintero, ambos de 15 años en ese momento, viajaron desde Wilmington, California, hasta un restaurante en Chula Vista, donde se encontraba el objetivo señalado por el cártel.

Cuando la víctima y su familia salían del sitio, los dos menores de edad los emboscaron en el área de estacionamiento. Quintero le disparó en la pierna, y tras la detonación, su arma se atascó.

Al fallar con su objetivo, intentaron atropellar a la víctima para asesinarla, pero tampoco lo lograron, por lo que huyeron del lugar.

Los adolescentes realizaron dos intentos para asesinar al objetivo del cártel

Westside Wilmas es una pandilla estadounidense señalada por operar para el Cártel de Sinaloa. (Foto: El Comercio)

Esa misma madrugada, los adolescentes acudieron a la vivienda de la persona señalada, pero ahora estaban acompañados de Ricardo Sánchez, de 28 años, para cumplir con la orden del cártel.

Dos familiares y un amigo de la víctima se encontraban en el domicilio. Al arribar, Sánchez tocó la puerta, y cuando abrió el amigo, los dos adolescentes dispararon de manera indiscriminada contra la vivienda.

El amigo presentó lesiones en una mano, el brazo y cara, pero logró sobrevivir. Para protegerse, le disparó a los tres sicarios y mató en la acción a Sánchez.

Según la acusación, los adolescentes admitieron que fueron elegidos para asesinar al hombre por ser menores de edad, ya que no serían transferidos a la edad adulta según la Sección 707 del Código de Bienestar e Instituciones del Estado.

Esperaban recibir penas menores y ganar miles de dólares

Imagen de archivo de una zona acordonada por la policía tras el asesinato del fiscal César Suárez en Guayaquil, Ecuador. 17 enero 2024. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos detalló que la decisión de emplear a menores como sicarios se relacionó directamente con las leyes estatales de California.

Según los acuerdos de culpabilidad, los acusados sabían que, por ser menores de 16 años, no podrían ser transferidos al sistema de justicia de adultos, lo que reducía significativamente las consecuencias legales.

Además, señaló que los adolescentes esperaban recibir aproximadamente 50 mil dólares cada uno.

“No al reclutamiento de menores por parte del Cártel de Sinaloa. No a que la Mafia Mexicana dirija asesinatos en San Diego”, subrayó el fiscal federal Adam Gordon al condenar la explotación de adolescentes para cometer crímenes violentos.

A Quintero y Núñez se les consideró como “demasiado jóvenes para enfrentar consecuencias graves”, pero fueron imputados por intento de asesinato en el marco de una actividad delictiva organizada y homicidio en apoyo de una organización criminal.