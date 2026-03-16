Sedena conmemora el Día del Militar Retirado

El 15 de marzo se conmemora el Día del Militar Retirado en México en honor a quienes sirvieron en el Ejército Mexicano. ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Cada 15 de marzo, en México se celebra el Día del Militar Retirado. La fecha reconoce la trayectoria profesional y el servicio de hombres y mujeres que formaron parte del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Según una comunicación oficial en las redes sociales de la Secretaría de la Defensa Nacional este 15 de marzo, el objetivo de la conmemoración es fortalecer el sentido de pertenencia del personal militar retirado a través de un reconocimiento institucional cada año.

Como parte de este homenaje anual, la Secretaría transmitió un mensaje de agradecimiento a quienes integraron las filas de las fuerzas armadas, destacando que “su ejemplo inspira y enorgullece a las nuevas generaciones de militares”.

¿Cuándo puede un militar retirarse?

El retiro de las Fuerzas Armadas mexicanas puede solicitarse por edad límite de servicio, incapacidad, enfermedades prolongadas o tras cumplir veinte años de servicio efectivo. (Cuartoscuro/Juan José Estrada Serafín)

La estructura de beneficios y posibilidades de reincorporación para los militares retirados en México plantea un panorama complejo, donde tanto el retiro como el eventual regreso a las filas de las Fuerzas Armadas están regulados por estrictos parámetros legales y administrativos, definidos por la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Más allá de la prestación directa a los militares, ciertos beneficios pueden alcanzar también a sus familiares, siempre que exista un vínculo comprobable con la Sedena.

El acceso a estos beneficios exige la estricta demostración de causales puntuales, entre las que destacan alcanzar la edad límite de servicio, quedar incapacitado en combate o durante acciones conexas al servicio, desarrollar imposibilidad física producto de una enfermedad prolongada —específicamente cuando esta perdura por más de seis meses— o simplemente solicitar el retiro después de cumplir, al menos, veinte años de servicio efectivo.

La definición legal de militar en retiro incluye diversas circunstancias: desde quienes han sido dados de baja por actos de servicio o padecimientos físicos hasta quienes cumplen un ciclo laboral extenso en la Sedena. Esta variedad habilita un rango amplio de prestaciones que se extienden mucho más allá del simple haber de retiro.

¿Cuáles son las prestaciones de los militares por retirarse?

Los militares retirados pueden acceder a pensión, compensación, seguro de vida, fondo de ahorro y prestaciones médicas integrales conforme a la normativa de la Sedena. FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM

Una vez confirmada la condición de retiro, la ley garantiza a los beneficiarios un abanico de facilidades económicas, sociales y asistenciales. Se incluyen el haber de retiro —es decir, el salario base correspondiente al rango alcanzado—, una pensión, así como una compensación única. En caso de fallecimiento, se otorgan pagas de defunción y ayuda para gastos funerarios, acompañadas de un fondo de trabajo y un fondo de ahorro.

Además, los retirados cuentan con seguro de vida, seguro colectivo de retiro, opciones de préstamos hipotecarios y acceso a un servicio médico integral. Otras prestaciones abarcan farmacias económicas, becas de manutención, escolares y especiales. Este paquete de beneficios se encuentra disponible tanto para el militar como para ciertos familiares que cumplan con los requisitos.

En términos comparativos, la normativa explícita de México sobre el retiro de militares reconoce no sólo riesgos inherentes a la actividad, sino también una variedad de causas admitidas para solicitar la baja, entre ellas quedar incapacitado por motivos ajenos al cumplimiento del deber, siempre que la enfermedad o lesión limite el desempeño por un periodo de seis meses o más.