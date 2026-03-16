México

Sedena conmemora el Día del Militar Retirado

La jornada reconoce la labor de quienes sirvieron en las fuerzas armadas, enfatizando el agradecimiento institucional

Guardar
El 15 de marzo se
El 15 de marzo se conmemora el Día del Militar Retirado en México en honor a quienes sirvieron en el Ejército Mexicano. ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Cada 15 de marzo, en México se celebra el Día del Militar Retirado. La fecha reconoce la trayectoria profesional y el servicio de hombres y mujeres que formaron parte del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Según una comunicación oficial en las redes sociales de la Secretaría de la Defensa Nacional este 15 de marzo, el objetivo de la conmemoración es fortalecer el sentido de pertenencia del personal militar retirado a través de un reconocimiento institucional cada año.

Como parte de este homenaje anual, la Secretaría transmitió un mensaje de agradecimiento a quienes integraron las filas de las fuerzas armadas, destacando que “su ejemplo inspira y enorgullece a las nuevas generaciones de militares”.

¿Cuándo puede un militar retirarse?

El retiro de las Fuerzas
El retiro de las Fuerzas Armadas mexicanas puede solicitarse por edad límite de servicio, incapacidad, enfermedades prolongadas o tras cumplir veinte años de servicio efectivo. (Cuartoscuro/Juan José Estrada Serafín)

La estructura de beneficios y posibilidades de reincorporación para los militares retirados en México plantea un panorama complejo, donde tanto el retiro como el eventual regreso a las filas de las Fuerzas Armadas están regulados por estrictos parámetros legales y administrativos, definidos por la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Más allá de la prestación directa a los militares, ciertos beneficios pueden alcanzar también a sus familiares, siempre que exista un vínculo comprobable con la Sedena.

El acceso a estos beneficios exige la estricta demostración de causales puntuales, entre las que destacan alcanzar la edad límite de servicio, quedar incapacitado en combate o durante acciones conexas al servicio, desarrollar imposibilidad física producto de una enfermedad prolongada —específicamente cuando esta perdura por más de seis meses— o simplemente solicitar el retiro después de cumplir, al menos, veinte años de servicio efectivo.

La definición legal de militar en retiro incluye diversas circunstancias: desde quienes han sido dados de baja por actos de servicio o padecimientos físicos hasta quienes cumplen un ciclo laboral extenso en la Sedena. Esta variedad habilita un rango amplio de prestaciones que se extienden mucho más allá del simple haber de retiro.

¿Cuáles son las prestaciones de los militares por retirarse?

Los militares retirados pueden acceder
Los militares retirados pueden acceder a pensión, compensación, seguro de vida, fondo de ahorro y prestaciones médicas integrales conforme a la normativa de la Sedena. FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM

Una vez confirmada la condición de retiro, la ley garantiza a los beneficiarios un abanico de facilidades económicas, sociales y asistenciales. Se incluyen el haber de retiro —es decir, el salario base correspondiente al rango alcanzado—, una pensión, así como una compensación única. En caso de fallecimiento, se otorgan pagas de defunción y ayuda para gastos funerarios, acompañadas de un fondo de trabajo y un fondo de ahorro.

Además, los retirados cuentan con seguro de vida, seguro colectivo de retiro, opciones de préstamos hipotecarios y acceso a un servicio médico integral. Otras prestaciones abarcan farmacias económicas, becas de manutención, escolares y especiales. Este paquete de beneficios se encuentra disponible tanto para el militar como para ciertos familiares que cumplan con los requisitos.

En términos comparativos, la normativa explícita de México sobre el retiro de militares reconoce no sólo riesgos inherentes a la actividad, sino también una variedad de causas admitidas para solicitar la baja, entre ellas quedar incapacitado por motivos ajenos al cumplimiento del deber, siempre que la enfermedad o lesión limite el desempeño por un periodo de seis meses o más.

Temas Relacionados

SedenaDía del Militar RetiradoFuerzas ArmadasEjércitomexico-noticias

Más Noticias

El animador Cruz Contreras celebra triunfo de Las Guerreras K-pop en los Oscar 2026

El artista mexicano se encargó de animar el movimiento de cabello y pequeñas partículas, incluso se inspiró en Juan Gabriel

El animador Cruz Contreras celebra

Ring Royale en vivo pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo: inicia combate de Aldo De Nigris vs Nicola Porcella

Personajes de internet, actores y celebridades se medirán en un ring de boxeo ante miles de aficionados a este tipo de eventos emergentes

Ring Royale en vivo pelea

Nace nueva jirafa en CDMX y la podrás visitar en este zoológico

El nuevo ejemplar fue rechazado inicialmente por su madre y ahora podrás elegirle nombre

Nace nueva jirafa en CDMX

Detienen a dos hombres con seis armas de fuego, chalecos y vehículos robados en Culiacán

Uno de los ahora asegurados es un menor de edad

Detienen a dos hombres con

Suprema Corte sanciona a patrón que no cumplió con las cuotas del IMSS de sus trabajadores

El tribunal avaló la constitucionalidad de sancionar penalmente a patrones que retienen bienes embargados por el seguro social

Suprema Corte sanciona a patrón
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos hombres con

Detienen a dos hombres con seis armas de fuego, chalecos y vehículos robados en Culiacán

Vinculan a proceso al hombre detenido con más de 700 mil dólares llenos de tierra en Culiacán, Sinaloa

Detienen a tres presuntos integrantes del CJNG ligados a homicidios en Chiapas

Este fue el papel de José “N”, alias “Pepe”, en el abatimiento de “El Mencho”, exlíder del CJNG

Cae en Jalisco “Pepe” operador logístico del CJNG y persona clave en el operativo contra El Mencho

ENTRETENIMIENTO

El animador Cruz Contreras celebra

El animador Cruz Contreras celebra triunfo de Las Guerreras K-pop en los Oscar 2026

Lucila Mariscal revela en qué gastó 60 millones de pesos y sufre porque su hijo no la visita

Premios Oscar 2026: captan a Guillermo del Toro celebrando de pie el triunfo de Las Guerreras K-pop

Frankie Muniz convive con fans mexicanos y les revela estos spoilers del regreso de ‘Malcolm El De En Medio’

El mexicano José Antonio García se queda a nada de llevarse el premio a Mejor Sonido en los Oscar 2026

DEPORTES

Ring Royale en vivo pelea

Ring Royale en vivo pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo: se aproxima la pelea de Aldo De Nigris vs Nicola Porcella

Así fue la aparición de Julio César Chávez en el Ring Royale en la Arena Monterrey

Por qué Nacho Ambriz renunció al Club León y no terminará el Clausura 2026

Gilberto Mora es mejor que Franco Mastantuono, asegura Piojo Herrera por esta razón

Remodelación del Estadio Azteca también al exterior: pintan bardas que tenían grafitis