“Es legal”: Sheinbaum niega que uso de Fuerzas Armadas para seguridad pública sea militarización

En la conferencia de prensa matutina la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si existe algún tipo de probable impunidad y que las Fuerzas Armadas pudieran tener participación en algunos casos de desaparición de personas o usar armamento contra civiles, la presdienta Claudia Sheinbaum dijo:

“Todas (posibilidades de investigación). Por ejemplo, no en caso de desaparición... hay que decir que eso es mínimo, puede ser que una fuerza del orden ilegalmente haya desaparecido a una persona, pero mno es instrucción del Estado mexicano, es distinto. Antes era la instrucción de la federal de seguridad de desaparecer a los opositores. Cuando haya algún policía o Guardia Nacional que tuviera una cuestión de desaparición, se detiene a la persona y tiene que hacerse responsable de lo que ocurre, una vez que están todas las pruebas presentadas. uvimos un caso lamentable de un civil que falleció en un fuego cruzado malamente operado por un Guardia Nacional (GN), se está llevando su prioceso y apoyando a la familia”, detalló la Sheinbaum.

También fue cuestionada la participción de las Fuerzas Armadas en la participación de detenciones civiles, incluso con el apoyo de norteamericanos.

“El legal, no estamos haciendo nada fuera de la Ley, como lo hizo Calderón en su momento, él sacó al Ejército y a la Marina a la famosa Guerra contra el Narco y no había las condiciones jurídicas para hacerlo, fue responsabilidad de Felipe Calderón. Ahora sí hay un marco legal para hacerlo, eso es importamnte”, dijo la mandataria.

Añadió que la segunda razón es que es una desición que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional. “La GN tiene que ser una institución de mucha consolidación en el largo plazo. Nuestro país, lo vimos en el pasado, tuvo un secretario de seguridad que estaba vinculado con el narcotráfico, policías federales que no tenían ni las mínimas condiciones de operación para poder desarrollarse, cuando se trasladaban a algún lugar no tenían a dónde quedarse, se quedaban en hoteles y después cuando se llevan a la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de Gobernación pues llegó con muchísimos problemas de corrupción en el período de Peña Nieto. La comandancia de la Guardia Nacional es otra comandancia difrente al Ejército y los que forman parte de la GN tienen una formación distinta a la que tienen los elementos del Ejército, más orientada a la seguridad pública. El Ejército sí tiene una parte a la seguridad pública pero fundamentalmente de seguridad nacional y tienen otra formación. Qué ventaja tiene un GN al pertenecer a la Sedena, tiene acceso a sus hospitales, a sus centros de salud, a una carrera, cosa que no había antes. A poder de subir de nível a partir de exámenes bien determinados y una formación integral, de valores y con doctrina nacionalista, muy importante, no era así antes de la cuarta transformación. La doctrina no estaba basada en nuestra patria, en nuestra historia, en la soberanía, entonces es una desición y ya es constitucional”.

Además explicó que por ejemplo el Tren Maya tenga una empresa con la Secretaría de la Defensa Nacional

Desaparecidos en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un cambio en el modelo de atención a los colectivos y familias que buscan a personas desaparecidas, tras conocerse el caso de un sitio de reclutamiento y adiestramiento de jóvenes en Teuchitlán, Jalisco. De acuerdo con Sheinbaum, la nueva estrategia contempla la emisión de una alerta inmediata dirigida a todas las fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales —incluyendo instancias públicas y privadas— al momento de recibir una denuncia por desaparición, con el propósito de agilizar la localización.

La mandataria subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de búsqueda y detalló que, en el pasado, las fiscalías frecuentemente registraban desapariciones sin abrir carpetas de investigación, o canalizaban los casos a plataformas administrativas que carecían de procedimientos formales de indagación. “Ahora la ley dice que es obligatorio abrir una carpeta de investigación en el momento de la denuncia de un desaparecido. Eso cambia por completo porque se reconoce el delito y la obligación de su búsqueda”, afirmó Sheinbaum.

En relación con las desapariciones vinculadas a la delincuencia organizada, la presidenta destacó la necesidad de realizar investigaciones exhaustivas y el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación. Sheinbaum puntualizó que la atención a estos casos requiere un enfoque diferenciado, dada la complejidad de los delitos y la participación de redes criminales.

La presidenta reconoció que la desaparición de personas sigue siendo una problemática dolorosa en el país, y aseguró que personalmente atiende algunos casos. Remarcó la obligación del gobierno de brindar apoyo a las familias, investigar a fondo, identificar a los responsables y desmantelar cualquier estructura dedicada al reclutamiento forzado.

Durante su intervención, Sheinbaum también abordó el fenómeno del reclutamiento de jóvenes a través de videojuegos, señalando que espera una investigación amplia sobre este tipo de casos y la posible relación con la acción del crimen organizado. Según la mandataria, este tipo de desapariciones difiere de las ocurridas en las décadas de 1980, cuando la mayoría de los casos estaban asociados a motivaciones políticas y responsabilidad estatal.

Finalmente, Sheinbaum anticipó que próximamente se presentarán los registros y cifras actualizadas sobre desapariciones en el país, como parte de los esfuerzos para transparentar y ordenar los datos oficiales relacionados con este fenómeno.

