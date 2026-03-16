México

Reviven video de Christian Nodal explicando cómo le cambió la vida el nacimiento de su hija: “No le puedo faltar”

En una entrevista pasada, Nodal confesó que convertirse en padre fue el acontecimiento que lo hizo tomar conciencia de sus responsabilidades

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En una entrevista de 2025,
En una entrevista de 2025, Nodal confesó que convertirse en padre fue el acontecimiento que lo hizo tomar conciencia de sus responsabilidades. (Instagram)

Christian Nodal se encuentra nuevamente en medio de la polémica tras compartir detalles sobre las recientes tensiones legales con su expareja Cazzu. Tras su presentación en la Feria de Texcoco, Estado de México, Nodal abordó ante medios de comunicación el estado actual de la situación en torno a su hija, Inti.

Durante su encuentro con la prensa, el intérprete de música regional mexicana confirmó que ha iniciado una demanda legal contra la artista argentina Julieta Cazzuchelli. El motivo, según explicó, consiste en buscar que la cantante se abstenga de exponer públicamente a su hija. Esta declaración generó una amplia repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios comenzaron a compartir fragmentos de entrevistas pasadas del sonorense done habla sobre la paternidad.

“Todo el tema de mi hija lo estoy reservando para que ella, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener cien por ciento mi apoyo, pero la verdad, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes. De hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, comentó Nodal.

Nodal confirmó que inició acciones
Nodal confirmó que inició acciones legales para evitar que Cazzu exponga públicamente a su hija Inti. (@speedynodal, Instagram).

En este contexto, cobró relevancia un extracto de la conversación que Nodal mantuvo en 2025 con la periodista Adela Micha. En dicho diálogo, el artista describió el cambio radical que experimentó tras el nacimiento de su hija: “Lo que más me aterrizó, me puso los pies en la tierra fue cuando me convertí en padre. Yo vivía una vida de rockstar... rock and roll”, confesó al recordar cómo fue el proceso de adaptación tras el nacimiento de Inti.

El cantante profundizó sobre la transformación personal que supuso asumir la paternidad. “Cuando nació mi hija... yo nunca había tenido miedo a morirme, cuando nació mi hija fue que dije ok ya hay una responsabilidad que no me puedo quitar hasta que en verdad mi salud ya no de, ya que se me acabe el cuento. Fue la primera responsabilidad verdadera para mí en la vida”, declaró Nodal en la entrevista. Estas palabras, rescatadas por usuarios en redes, reflejan el peso simbólico y emocional que la llegada de Inti significó para el artista.

Las declaraciones del artista sobre
Las declaraciones del artista sobre la paternidad y el litigio con su expareja generan debate y atención en redes sociales. (Instagram)

El sonroense también expresó en ese entonces su deseo de garantizar el bienestar futuro de su hija. “Entendí que no le puedo faltar, quiero dejarle el camino cimentado para que tome las mejores decisiones”, aseguró el intérprete, subrayando el compromiso que siente hacia su rol de padre.

Por ahora, el proceso legal entre Nodal y Cazzu continúa, mientras el cantante sostiene que la protección de su hija es su prioridad. La atención pública sigue puesta tanto en el desarrollo del conflicto judicial como en la evolución personal de uno de los referentes de la música mexicana actual.

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