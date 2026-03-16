El General Sinuhé Téllez López es nombrado nuevo secretario de Seguridad de Sinaloa

La ceremonia donde fue oficializado el puesto fue encabezada por el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. Crédito: SSP Sinaloa

Este lunes 16 de marzo, tomó protesta como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) el general brigadier Sinuhé Téllez López, quien asumió el cargo tras la renuncia de Oscar Rentería Schazarino presentada el pasado 12 de marzo.

El acto protocolario se realizó en Culiacán, encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya y con la presencia de altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Según información oficial, el nombramiento de Téllez López fue propuesto por el titular de la Defensa, el General Ricardo Trevilla.

Además, la SSP informó que antes de llevar a cabo la toma de protesta, el gobernador Rocha realizó un reconocimiento al extitular, el General Rentería.

Experiencia y conocimiento del nuevo titular

El General Sinuhé Téllez López tras su toma de protesta. Crédito: SSP Sinaloa

El nuevo secretario, Sinuhé Téllez López, cuenta con una trayectoria relevante dentro del Ejército mexicano.

Según datos oficiales, venía desempeñándose como comandante del 110 Batallón de Infantería en San Ignacio, Sinaloa.

Además, entre 2005 y 2008, ocupó el cargo de Jefe de Cuartel de la Novena Zona Militar en Culiacán, lo que, según autoridades, le ha permitido adquirir un conocimiento profundo del territorio sinaloense y de los retos en materia de seguridad.

En su primer mensaje como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Téllez López agradeció la confianza del gobernador y reconoció la labor de su antecesor y de su equipo de trabajo.

Según un comunicado difundido por la SSP, el nuevo secretario expresó el compromiso de mantener la cooperación institucional y de reforzar las estrategias para garantizar la seguridad en el estado.

Coordinación y retos institucionales

Durante la ceremonia de toma de protesta, el gobernador Rocha Moya afirmó que el general Trevilla le hizo el favor de hacerle una propuesta para nuevo secretario, refiriendo que Sinuhé Téllez López fue la opción.

En la ceremonia estuvo presente el comandante de la Tercera Región Militar, el General de división Héctor Ávila Alcolcer, quien destacó la importancia de la colaboración entre la federación y el estado para enfrentar los desafíos en materia de seguridad pública. Además, expuso que la coordinación ha sido un eje fundamental en la estrategia sinaloense y que los avances en la materia se evidencian en los resultados obtenidos en los últimos años.

La llegada de Sinuhé Téllez López a la Secretaría de Seguridad Pública respondería a la necesidad de consolidar una política de seguridad basada en la experiencia operativa y en el conocimiento territorial, con el fin reducir los estragos de la guerra que no cesa desde el pasado 9 de septiembre de 2024, protagonizada por facciones del Cártel de Sinaloa y externos.

Por qué renunció el extitular de la SSP Sinaloa

fotografía del extitular de la SSP Sinaloa. (FOTO: RRSS)

La renuncia de Oscar Rentería Schazarino obedeció a motivos relacionados con su carrera militar.

El General Ricardo Trevilla Trejo, jefe de la Defensa, explicó el pasado 13 de marzo durante la conferencia mañanera que la decisión de dejar la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa no fue por malos resultados, sino para que Rentería Schazarino continuara su trayectoria dentro de las filas del Ejército mexicano.

“Es necesario que él siga con su ruta profesional, de lo contrario, lo estaríamos afectando”, afirmó el titular de la Defensa.

Según la declaración, la medida fue consensuada para que el extitular pudiera reincorporarse de manera inmediata a sus funciones en la Secretaría de la Defensa Nacional.