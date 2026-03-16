México

“Personalidad más que perfección”: Laysha y Malito tras su éxito en ‘¿Apostarías por mí?’

La pareja platicó con Infobae México tras quedar en segundo lugar

Guardar

Tras alcanzar el segundo lugar en la final de ¿Apostarías por mí?, Laysha y Malito compartieron con Infobae México detalles de su experiencia en el reality, desde los retos de la convivencia cotidiana hasta el valor de mostrarse auténticos en una competencia marcada por contrastes generacionales y de estilos de vida.

Lo cotidiano bajo el ojo público: vergüenzas y aprendizaje

En entrevista, Laysha no dudó en hablar de los desafíos más mundanos de vivir junto a su pareja bajo la mirada de las cámaras.

“Me costó mucho trabajo los pedos y eructos de Malito. Soy real contigo. En la casa no me molesta, pero ahí, con tanta gente y cámaras, sí me daba mucha vergüenza”, confesó.

También señaló lo difícil que resultó compartir espacios comunes: “En la casa yo le recojo todo, pero ahí en la villa… somos veintitantos, recoge tus calzones, güey. Qué vergüenza”.

Malito, por su parte, admitió que la convivencia en grupo cambió su rutina: “En casa, si dejo algo tirado no pasa nada, pero aquí me cayeron encima. Había cámaras, otras parejas, y todo se notaba”.

Aprender de otras parejas y rechazar la apariencia

Sobre la dinámica con el resto de los concursantes, Laysha remarcó:

“Vimos parejas que fingían tener una imagen de: ‘somos la mejor pareja’, pero cuando estaban solos ni un beso se daban. Aprendimos mejor de Mario y Brenda, que se aman dentro y fuera de cámaras, y de Al y Beta. Nos llevamos lo bueno de todos”.

Malito agregó: “Nosotros nos unimos como team pueblo por las vibras, por cómo éramos. El otro equipo se unió solo por sobrevivir y eso se notaba”.

Fortalezas de las nuevas generaciones: esencia sobre apariencia

Al hablar sobre el contraste generacional con otros participantes, Laysha destacó el valor que su generación da a la autenticidad.

(Instagram)
(Instagram)

“La fortaleza número uno es que las nuevas generaciones valoran la personalidad más que la perfección. Nos peleamos, nos reconciliamos, pero fue real y creo que eso hoy se valora más”.

Malito, con tono divertido, resumió su experiencia: “Yo no sabía qué estaba haciendo, no supe y todavía no sé, pero aquí estamos”.

Temas Relacionados

MalitoApostarías por míTelevisaUnivisiónLayshamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 16 de marzo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

Ring Royale 2026: resultados de las peleas de Alfredo Adame ante Carlos Trejo, Karely Ruiz contra Marcela Mistral y más

Personajes de internet, actores y celebridades se medirán en un ring de boxeo ante miles de aficionados a este tipo de eventos emergentes

Ring Royale 2026: resultados de

Así respondió Karely Ruiz tras el combate con Marcela Mistral en Ring Royale 2026

El evento reunió a personalidades del espectáculo y las redes, destacando el enfrentamiento entre Karely Ruiz y Marcela Mistral como el momento más esperado de la noche

Así respondió Karely Ruiz tras

¿Quién ganó Karely Ruiz vs Marcela Mistral en Ring Royale 2026? Resultado de la pelea

Tras años de rivalidad mediática, Karely Ruiz y Marcela Mistral se enfrentaron en el cuadrilátero de Ring Royale 2026

¿Quién ganó Karely Ruiz vs

El entrañable mensaje de amor que René Strickler y Rubí quieren dejarle a su hijo tras ‘¿Apostarías por mí?

La pareja platicó con Infobae México tras quedar en cuarto lugar del reality

El entrañable mensaje de amor
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran laboratorio clandestino con 15

Aseguran laboratorio clandestino con 15 reactores en Michoacán

Aseguran cargamento de metanfetamina oculto en tráiler que transportaba cuerda industrial en San Luis Río Colorado, Sonora

Detienen a dos hombres con seis armas de fuego, chalecos y vehículos robados en Culiacán

Vinculan a proceso al hombre detenido con más de 700 mil dólares llenos de tierra en Culiacán, Sinaloa

Detienen a tres presuntos integrantes del CJNG ligados a homicidios en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

El entrañable mensaje de amor

El entrañable mensaje de amor que René Strickler y Rubí quieren dejarle a su hijo tras ‘¿Apostarías por mí?

El consejo sobre el amor que Adrián Di Monte y Nuja habrían querido decirse a sí mismos cuando eran jóvenes

Itatí Cantoral recuerda fallido romance con Cristian Castro, a quien dejó para casarse con Eduardo Santamarina

El animador Cruz Contreras celebra triunfo de Las Guerreras K-pop en los Oscar 2026

Lucila Mariscal revela en qué gastó 60 millones de pesos y sufre porque su hijo no la visita

DEPORTES

Ring Royale 2026: resultados de

Ring Royale 2026: resultados de las peleas de Alfredo Adame ante Carlos Trejo, Karely Ruiz contra Marcela Mistral y más

Así respondió Karely Ruiz tras el combate con Marcela Mistral en Ring Royale 2026

¿Quién ganó Karely Ruiz vs Marcela Mistral en Ring Royale 2026? Resultado de la pelea

Alfredo Adame vs Carlos Trejo: confirman revancha tras pelea en Ring Royale 2026

¿Quién ganó la pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo en Ring Royale 2026?