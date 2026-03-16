México

Pensión del Bienestar 2026: por qué no hay pago hoy 16 de marzo y cuándo se reanudan los depósitos

La dispersión del apoyo para personas mayores continúa esta semana según el calendario organizado por orden alfabético

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La Pensión para el Bienestar
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega los depósitos bimestrales de marzo-abril de manera escalonada para evitar aglomeraciones.

La entrega del recurso correspondiente al bimestre marzo-abril de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continúa durante este mes con depósitos programados de forma escalonada. El pago se realiza conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

El esquema de distribución fue diseñado para que los apoyos se entreguen gradualmente a lo largo de marzo. Con esta organización se busca evitar largas filas en sucursales bancarias y facilitar que los beneficiarios puedan recibir el dinero de manera ordenada.

Para 2026, el monto del apoyo registró un aumento. La pensión pasó de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos por persona, cantidad que se deposita directamente en la tarjeta del programa.

Qué pasa con el pago de la Pensión del Bienestar este lunes 16 de marzo

Los pagos de la pensión
Los pagos de la pensión se reanudan el martes 17 de marzo para beneficiarios cuyo apellido inicia con la letra M, siguiendo el cronograma.

De acuerdo con el calendario oficial de dispersión, este lunes 16 de marzo no se realizan depósitos del programa debido a que la fecha corresponde a un día feriado.

Por esa razón, los pagos se reanudarán a partir del martes 17 de marzo, cuando continuará la entrega para los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra M.

Este esquema permite mantener el orden en la distribución del apoyo económico y asegurar que todas las personas inscritas reciban su depósito dentro del periodo establecido.

Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar en marzo

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

El calendario de depósitos para este mes quedó organizado de la siguiente forma:

A: Lunes 2 de marzo

B: Martes 3 de marzo

C: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo

D, E, F: Viernes 6 de marzo

G: Lunes 9 y martes 10 de marzo

H, I, J, K: Miércoles 11 de marzo

L: Jueves 12 de marzo

M: Viernes 13 y martes 17 de marzo

N, Ñ, O: Miércoles 18 de marzo

P, Q: Jueves 19 de marzo

R: Viernes 20 y lunes 23 de marzo

S: Martes 24 de marzo

T, U, V: Miércoles 24 de marzo

W, X, Y, Z: Jueves 25 de marzo

Requisitos para solicitar la pensión para adultos mayores

El lunes 16 de marzo
El lunes 16 de marzo no hay pago de la Pensión del Bienestar debido a ser día feriado, según el calendario oficial de dispersión.

Para incorporarse al programa es necesario presentar documentos básicos que acrediten identidad y residencia, como acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio reciente.

También se solicita un número telefónico de contacto y, en caso de realizar el trámite mediante una persona auxiliar, se deben entregar documentos equivalentes y el Formato Único de Bienestar que respalde la relación con el beneficiario.

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