México

La CFE moderniza la gestión y distribución de energía eléctrica en México

La incorporación de simuladores y entornos digitales permite que los trabajadores adquieran habilidades prácticas en condiciones seguras

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha consolidado una serie de innovaciones tecnológicas que transforman la manera en que se gestiona y distribuye la energía eléctrica en México.

Entre los avances más notorios se encuentra el despliegue de sistemas que anticipan y afrontan desastres naturales, la automatización de la red de distribución y la integración de la capacitación virtual para su personal técnico.

Gracias a la incorporación de sistemas como el SISNAE, la CFE logra anticiparse a fenómenos como huracanes y frentes fríos, lo que permite una reacción más rápida y eficiente cuando ocurren contingencias.

Este sistema integra datos meteorológicos con información interna, posibilitando una planificación previa que reduce los tiempos de afectación y asegura que los recursos estén disponibles en el sitio antes de que el evento impacte la infraestructura eléctrica.

En situaciones de emergencia, la plataforma SISNAE se convierte en una herramienta esencial para coordinar la operación.

La anticipación en la llegada de equipos y materiales, junto con el seguimiento en tiempo real de las afectaciones, garantiza que el restablecimiento del servicio eléctrico ocurra en el menor tiempo posible.

De esta forma, la ciudadanía se beneficia con una mayor confiabilidad y continuidad en el suministro de energía.

Innovaciones en la red eléctrica y automatización

La modernización de la red de distribución incluye la instalación de equipos automáticos capaces de identificar interrupciones y aislar rápidamente los tramos dañados.

Este desarrollo reduce la necesidad de desplazamiento del personal técnico, recorta costos operativos y disminuye las emisiones asociadas al uso de vehículos.

Además, la automatización ya funciona en aproximadamente 4.586 circuitos en todo el país, según datos proporcionados por Jesús Vega Quintero, responsable de Control en la División de Distribución Valle de México Sur.

El proyecto de automatización permite que, ante un fallo, la red se recupere de manera más rápida y eficiente. Esto no solo incrementa la confiabilidad del servicio eléctrico, sino que también representa una mejora significativa en la atención a los usuarios, pues se reduce el tiempo de restablecimiento tras una interrupción.

Capacitación técnica con nuevas tecnologías

Uno de los aspectos destacados en este proceso de transformación es la capacitación del personal operativo mediante realidad virtual. La CFE ha incorporado esta tecnología para que sus trabajadores puedan enfrentarse a escenarios simulados de la red eléctrica y de subestaciones, sin exponerse a riesgos reales. Así, los técnicos refuerzan el conocimiento práctico y teórico, interactuando con equipos hidráulicos y herramientas especializadas en un entorno seguro.

Esta modalidad de capacitación, que incluye inteligencia artificial y realidad aumentada, permite que los trabajadores se preparen para situaciones complejas de la red sin salir del centro de entrenamiento. Irán Rey Galero Trejo, jefe del Laboratorio de Medición Avanzada de la División de Distribución Valle de México Norte, subrayó que la realidad virtual es solo una de las herramientas digitales que ya forman parte de los procesos internos de la empresa.

Medición y gestión remota para los usuarios

La modernización también alcanza a los usuarios finales a través del uso de medidores inteligentes con tecnología Bluetooth. Este avance permitirá que cada cliente pueda acceder a la información de su consumo eléctrico desde un asistente virtual doméstico, facilitando lecturas, cortes y reconexiones a distancia en cualquier momento del día, incluso si el medidor se encuentra en zonas de difícil acceso.

Con esta arquitectura de medición autónoma, denominada Amade, los medidores podrán integrarse al ecosistema digital del hogar y funcionar como punto de acceso para hasta 500 dispositivos distintos. El proyecto, descrito por Irán Galero Trejo, busca transformar el modelo de comunicación entre la empresa y sus usuarios, permitiendo una gestión eficiente y autónoma sin alterar la vida útil de los equipos instalados.

Un nuevo modelo de gestión eléctrica

Las distintas iniciativas tecnológicas implementadas por la CFE responden a la búsqueda de una mayor eficiencia en la operación de las redes de distribución y en la atención a emergencias. El objetivo central es garantizar que, aun ante fenómenos naturales o interrupciones imprevistas, el suministro de energía eléctrica se restablezca rápidamente y con los menores inconvenientes para la población.

El desarrollo de estas soluciones también ha transformado la manera en que el personal técnico se capacita y atiende las contingencias, asegurando que la empresa se mantenga a la vanguardia en la gestión y distribución de energía eléctrica en México.

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