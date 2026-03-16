México

José Ángel Bichir habla por primera vez tras caer de un balcón en CDMX: “Estoy mal, no entiendo qué ha pasado”

El actor, hijo de Odiseo Bichir, reconoció que atraviesa un momento complicado tras el incidente que puso en riesgo su vida

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El actor José Ángel Bichir
El actor José Ángel Bichir fue captado por la prensa al salir del hospital, luciendo una expresión reflexiva tras su recuperación. (José Ángel Bichir / Instagram)

El actor José Angel Bichir ofreció sus primeras declaraciones públicas después de ser dado de alta del hospital tras la caída que sufrió desde un tercer piso en la Ciudad de México, hecho que generó preocupación dentro del medio artístico.

A su salida del centro médico, el intérprete agradeció la presencia de la prensa y reconoció que atraviesa un momento complicado tras el incidente.

A toda la prensa y a todos los medios, por este suceso tan desagradable y tan molesto para mí y para mi familia, les agradezco mucho estar presentes”, expresó al programa Ventaneando.

“Es como despertar de un sueño”

Visiblemente afectado, el actor admitió que todavía intenta asimilar lo ocurrido y el impacto que el episodio tuvo en su vida personal.

“Sí, estoy muy mal. Sí, me siento muy mal, la verdad. No entiendo muy bien qué ha pasado y qué está pasando. Es como estar en un despertar de un sueño y no entender muy bien qué pasó”, declaró.
José Ángel Bichir a su
José Ángel Bichir a su salida del Hospital Rubén Leñero. (Captura de pantalla: Ventaneando )

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de iniciar un proceso de acompañamiento psicológico tras lo ocurrido, respondió con cautela: “Me imagino que sí”.

El actor no ofreció mayores detalles sobre las circunstancias de la caída, mientras las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes.

El incidente que provocó su hospitalización

De acuerdo con información de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mexico, el actor fue localizado inconsciente en la parte baja de un edificio ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la intersección de la calle Uxmal y la avenida Xola.

Paramédicos que acudieron al lugar diagnosticaron al actor con fractura de cara y abdomen agudo, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Rubén Leñero para recibir atención especializada.

El reporte preliminar señala que el actor habita en el tercer piso del inmueble desde donde, presuntamente, ocurrió la caída. El caso fue notificado al Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones.

José Ángel Bichir forma parte
José Ángel Bichir forma parte de una de las dinastías actorales más reconocidas del país. Es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de Demian Bichir y Bruno Bichir. (José Ángel Bichir / Instagram)

Una carrera dentro de una familia de actores

Nacido en 1988, José Ángel Bichir forma parte de una de las dinastías actorales más reconocidas del país. Es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de Demian Bichir y Bruno Bichir.

A lo largo de su trayectoria ha participado en producciones de cine y televisión como Matando Cabos, Cuatro Lunas y la serie José José ‘El Príncipe de la Canción’.

Por ahora, el actor se recupera tras su salida del hospital, mientras su entorno cercano ha pedido respeto y prudencia ante la situación que atraviesa.

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