Felipe Calderón responde a colectas organizadas para enviar ayuda a Cuba

Felipe Calderón se refirió a las colectas de ayuda a Cuba, como la organizada por AMLO recientemente. Crédito:X: @JorgeRoHe

El expresidente Felipe Calderón publicó el 15 de marzo un mensaje en redes sociales en el que cuestionó a quienes solicitan recursos económicos “en nombre de la libertad del pueblo cubano”.

Calderón pidió a dichos grupos que buscan ayudar a Cuba que “expliquen a la valiente Yoani Sánchez por qué no puede salir de su casa”.

Este mensaje del expresidente Felipe Calderón en su cuenta de X repostea un video de Yoani Sánchez, directora del medio 14ymedio, en el cual acusa a la policía cubana por impedirle salir de su casa.

Aunque no es mencionado en ninguna parte del tuit, Felipe Calderón hace este comentario justo el día siguiente en que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado la organización de una colecta para enviar ayuda humanitaria a Cuba.

Claudia Sheinbaum respalda colecta de AMLO para ayudar a Cuba

Desde Nayarit, la presidenta Sheinbaum respaldó la colecta promovida por AMLO en favor de Cuba.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo a la iniciativa del expresidente López Obrador para recolectar fondos destinados a mitigar la crisis humanitaria en Cuba, afectada por el bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

Este gesto de apoyo financiero, promovido el pasado 14 de marzo por el político tabasqueño, coincide con una serie de envíos de ayuda humanitaria que consolidan la cooperación entre México y el país caribeño, en respuesta al endurecimiento de las restricciones impuestas por la administración de Donald Trump.

En un acto celebrado este domingo 15 de marzo en Compostela, estado de Nayarit, Sheinbaum comunicó a los presentes que la colecta impulsada por AMLO había sido canalizada a través de la asociación civil Humanidad con América Latina, utilizando una cuenta bancaria de Banorte para recibir los donativos de ciudadanos, escritores y periodistas.

El propósito de estos fondos, explicó el exmandatario, es la adquisición de alimentos, medicinas, petróleo y gasolina destinados a la población cubana, seriamente afectada por la escasez de insumos básicos.

Durante su intervención, y en medio de las críticas formuladas por sectores de la oposición, Sheinbaum defendió la legitimidad de la campaña solidaria y puntualizó:

“Los adversarios se volvieron locos. Dijeron: ‘¿Cómo es posible que haya salido a hablar de un pueblo hermano?’. Pues cómo no va a hablar de un pueblo hermano. ¿Saben de qué habla eso? De la grandeza del corazón y se basa en la grandeza del corazón de las mexicanas y los mexicanos.”

La mandataria enfatizó que su administración mantendrá la colaboración con las autoridades cubanas y recalcó que toda persona que desee solidarizarse con Cuba puede hacerlo. En sus palabras: “Quien quiera apoyar, que apoye.”

Apoyo de México a Cuba en lo que va del 2026

Tres envíos de ayuda humanitaria de México a Cuba en 2026 refuerzan la cooperación bilateral y el compromiso del gobierno mexicano. REUTERS/Norlys Perez

En lo que va de 2026 México ha organizado tres envíos de apoyo humanitario a Cuba, todos confirmados por autoridades cubanas como parte de la cooperación bilateral.

El primer cargamento partió el 8 de febrero, con un segundo despacho realizado el 28 de febrero y un tercer envío que llegó a La Habana el viernes 13 de marzo. Esta asistencia se materializó pese a la intensificación del bloqueo estadounidense y a la advertencia de posibles aranceles para los países que colaboren con el régimen cubano.