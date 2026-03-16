Equipo de la mexicana Ivel Hernández gana el Oscar 2026 a Mejores Efectos Visuales por su trabajo en Avatar: Fuego y Ceniza

(IG: @ivelangas)

Este domingo 15 de marzo se llevó a cabo la edición 98 de los Premios Oscar en el Dolby Theatre at Ovation Hollywood, en Los Ángeles.

En la categoría de Mejores Efectos Visuales el premio fue para Avatar: Fuego y cenizas, que competía contra cintas como F1, Jurassic World: Renace, The Lost Bus y Sinners.

La mexicana Ivel Hernández forma parte del equipo que logró recrear por tercera vez el fascinante mundo de Pandora imaginado por James Cameron.

El trabajo de Ivel Hernández en Avatar

18/12/2025 Escena de 'Avatar fuego y cenizas' ECONOMIA TWENTIETH CENTURY FOX

A lo largo de la producción, Ivel se encargó de diseñar el aspecto y comportamiento del fuego, un elemento omnipresente en la cinta. Sin embargo, su participación formó parte de un engranaje mayor: más de 200 personas fueron responsables solo de esta faceta, mientras que el desarrollo completo de los efectos visuales implicó la coordinación de un equipo que superó los 3.000 integrantes.

Para quienes se preguntan cómo fue posible alcanzar este nivel de realismo en la película, la respuesta radica en la colaboración masiva y en la especialización de cada área, especialmente en la representación de elementos naturales como el fuego.

El trabajo de Ivel Hernández y su equipo fue determinante para dotar de credibilidad a las escenas y sumergir al público en el universo de la saga.

Trayectoria y formación de la artista mexicana

(ig/ivelangas)

La carrera de Ivel Hernández en el sector de los efectos visuales comenzó tras graduarse del Tecnológico de Monterrey, institución a la que ingresó gracias a una beca del 90 % obtenida por su desempeño en atletismo. Este logro deportivo le abrió la puerta a una formación académica que, años después, la llevaría a destacar en la industria internacional.

Al concluir sus estudios, Hernández se integró a las filas de MPC Moving Picture Company, donde recibió una capacitación virtual de seis meses antes de mudarse a Vancouver para trabajar presencialmente en la creación de efectos visuales para distintas producciones cinematográficas.

La artista ha residido en Canadá durante nueve años, dedicando los últimos cuatro a la empresa Weta VFX, reconocida por su colaboración en las secuelas de “Avatar”. En este periodo, Hernández consolidó su experiencia en proyectos de alto perfil dentro del cine de ciencia ficción.