El consejo sobre el amor que Adrián Di Monte y Nuja habrían querido decirse a sí mismos cuando eran jóvenes

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Luego de la final de ¿Apostarías por mí?, Adrián Di Monte y Nuja Amar reflexionaron sobre los aprendizajes más importantes que les deja el reality y compartieron, en exclusiva con Infobae México, lo que le dirían a sus versiones jóvenes sobre el amor y cómo imaginan su futuro como padres y figuras públicas.

¿Qué les hubiera gustado saber de jóvenes sobre el amor?

Al cierre de la competencia, cuestionamos a Adrián y Nuja sobre aquel aprendizaje de Apostarías por mí que les habría gustado transmitir a una versión más jóven de ellos.

Adrián Di Monte respondió que, mirando atrás, que si bien cada etapa de su vida resultó formativa, también ha aprendido una serie de cosas a lo largo del tiempo.

“Cuando gané Reto cuatro elementos, era un Adrián de veintisiete años con ganas de comerse el mundo, con mucha hambre, con mucha garra, eh, que decía las cosas un poco más secas, un poco más bruscas y buscaba el triunfo a todo, a toda costa. Y yo creo que, creo que cada Adrián fue necesario y, y llegó al Adrián de ahora”, puntualizó.

El finalista detalló que actualmente sus metas se encuentran centradas en cosas totalmente diferentes, pues desea formar una familia.

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“Pero si le pudiera decir algo al Adrián de antes, sería: tómatelo con calma. Tómatelo con calma. Todo va a estar bien, ¿no? Yo creo que cuando uno es joven, uno, uno quiere, quiere darle con todo, pero todo va a estar bien.

Nuja, por su parte, se mostró agradecida con su versión más joven.

" Y yo me diría a la Nuja de antes, a la de ahorita, que primero agradecerle, agradecerle por cada etapa, por cada aprendizaje, por cada situación tan maravillosa que me ha puesto la vida. Eh, gracias, apapacharla, ¿no? A esa Nuja de antes y decirle que todo va a estar bien, eh, que todo pasa”, comentó.

El deseo de ser padres y la protección de la vida privada

En la charla,la pareja reflexionó cómo lograrían el equilibrio si se convirtieran en padres, ya que están expuestos al ojo público.

(IG: @nujitaamar)

Nuja fue clara al afirmar que protegerán la privacidad de sus hijos.

" Él es el que es figura pública, por ende también me ha hecho pública, pero como siempre me mantuve en una vida privada, sé perfectamente bien cómo proteger. Y más cuando eres padre, cuidas como leones a tus hijos. Entonces, creo que de entrada nunca los voy a hacer públicos".

Adrián Di Monte coincidió en la importancia de separar la vida profesional de la personal.

“El artista solo es el trabajo, es, es lo que te lleva la comida, la papa a la casa (...) sí es verdad que la luz pública puede ser un poco difícil. Entonces, cuidar a los nenes más chicos, este, de, del ojo de la cámara, porque realmente no pueden escoger”.