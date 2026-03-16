Cuál es el horario ideal para desayunar y prevenir la aparición de la diabetes, según Harvard

Realizar una comida matutina antes de dos horas puede marcar la diferencia en la regulación de los niveles de glucosa y el bienestar diario(Imagen Ilustrativa Infobae)

El desayuno interrumpe el ayuno nocturno y aporta al cuerpo la primera carga de nutrientes esenciales, lo que, en términos metabólicos, se traduce en un mejor aprovechamiento de la sensibilidad a la insulina en las primeras horas de la jornada.

Es por ello que el tipo de alimentos que se usan para romper dicho ayuno, así como la hora en que se ingiere esta primera comida por la mañana tiene un impacto directo en nuestra salud.

Así lo señala un estudio realizado por especialistas de la Universidad de Harvard, quienes también revelaron cuál es la mejor hora del día para el que es considerado el alimento más importante de todos.

Especialistas de la Escuela de Salud Pública de Harvard recomiendan desayunar entre 60 y 120 minutos después de despertar para prevenir obesidad y diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejor hora del día para desayunar, según Harvard

Un desayuno consumido entre los 60 y 120 minutos después de despertar representa la mejor estrategia para proteger el bienestar metabólico, regular los niveles de energía y reducir la probabilidad de desarrollar enfermedades como obesidad, diabetes y padecimientos cardiovasculares, de acuerdo con especialistas de la Escuela de Salud Pública de Harvard.

Esta evidencia científica configura uno de los consensos más sólidos sobre el papel de la alimentación matutina en la prevención de problemas de salud crónicos.

Investigaciones respaldadas por Harvard sitúan en el 27% el aumento del riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares en adultos que omiten la primera comida del día.

Además, quienes no mantienen un patrón regular de desayuno tienen un 20% más de probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2, según los estudios longitudinales.

Según explica la Escuela de Salud Pública de Harvard, “desayunar dentro de las dos horas posteriores a despertar ayuda a regular el metabolismo, mejorar la energía y reducir el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares”.

El momento en que se realiza el desayuno incide directamente en el equilibrio de la glucosa: hacerlo en la franja de las dos primeras horas tras el despertar favorece tanto la normalización de los niveles de azúcar en sangre como una mayor percepción de energía durante el día.

Este dato es relevante para quienes buscan regular su peso y sostener hábitos saludables, según fuentes de Harvard.

Un desayuno regular reduce en un 20% la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Saltarse el desayuno incrementa riesgos metabólicos y cognitivos

Además del mejor horario para desayunar, el estudio también señala los efectos negativos de omitir o retrasar el desayuno superan el plano metabólico.

La investigación documenta que quienes no desayunan tienen mayor probabilidad de desarrollar resistencia a la insulina, alteraciones en sus perfiles lipídicos y ganar peso corporal.

Además, la falta de desayuno tiene un impacto verificable en la función cerebral, como también revelan investigaciones respaldadas por The Lancet: la ausencia de una comida matutina balanceada compromete la memoria, la función cognitiva y el estado de alerta, un efecto que afecta especialmente a niños, adolescentes y adultos mayores.

La postura de la Escuela de Salud Pública de Harvard y el consenso entre expertos internacionales subrayan que mantener horarios regulares de desayuno —en la primera hora o hasta dos después de levantarse— ofrece una herramienta sencilla y eficaz para promover la salud a largo plazo y disminuir la incidencia de desórdenes metabólicos y cognitivos.