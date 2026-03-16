Cómo eliminar plagas de cucarachas voladoras en temporada de calor con bicarbonato y otros ingredientes de cocina (Pexels)

Durante la temporada de calor, el aumento de cucarachas voladoras en los hogares representa un desafío para la salud y la higiene.

Estos insectos encuentran en la cocina y zonas húmedas un refugio ideal para alimentarse y reproducirse. La proliferación suele estar relacionada con restos de comida y temperaturas elevadas, factores que favorecen su desarrollo acelerado.

Nidos y ootecas: el problema oculto

Las cucarachas no solo aparecen de forma ocasional, sino que establecen nidos ocultos, habitualmente detrás de electrodomésticos y muebles.

El término “ooteca” nombra al estuche donde una hembra puede depositar hasta cuarenta crías, lo que multiplica rápidamente la infestación. El simple hecho de eliminar una cucaracha visible resulta insuficiente si el nido permanece activo y las ootecas siguen intactas.

La presencia de estos nidos implica que, aunque se eliminen ejemplares adultos, nuevas crías surgirán en poco tiempo, perpetuando el ciclo y dificultando el control de la plaga.

Nidos y ootecas: el problema oculto (Canva)

Bicarbonato y azúcar: aliados en la cocina

Ante la preocupación por los riesgos de los productos químicos, surgen alternativas caseras elaboradas con ingredientes disponibles en la cocina.

La mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar glass destaca como una opción segura y económica. El azúcar funciona como cebo, atrayendo a las cucarachas, mientras que el bicarbonato, una vez ingerido, provoca una reacción interna que afecta su sistema digestivo.

Esta combinación debe prepararse en partes iguales y colocarse en pequeñas tapas de botella o recipientes bajos, ubicados estratégicamente detrás de muebles y electrodomésticos. Esta técnica evita el uso de sustancias tóxicas en el ambiente doméstico.

Cómo preparar y usar el cebo casero contra las cucarachas

Mezclar partes iguales de bicarbonato de sodio y azúcar glass. Añadir pulpa de fruta dulce para potenciar el atractivo del cebo. Colocar la mezcla en tapas de botella o pequeños recipientes. Distribuir los cebos en áreas de difícil acceso, como detrás del refrigerador, debajo del fregadero y cerca de grietas. Revisar y reponer el cebo cada semana hasta reducir la actividad de las cucarachas.

Cómo preparar y usar el cebo casero contra las cucarachas crédito Freepik

Por qué evitar los químicos

El uso de insecticidas en espacios cerrados puede generar riesgos para personas y mascotas. Además, con el tiempo, las cucarachas pueden desarrollar resistencia a ciertos productos. Los métodos con ingredientes de cocina resultan menos agresivos y permiten mantener la calidad del aire en el hogar.

En ambientes donde se aplican estas soluciones, la reducción de la infestación suele observarse de manera gradual. La constancia es clave para lograr un control efectivo sin recurrir a químicos.

Limpieza y prevención: claves del control

El éxito de cualquier método casero depende de la limpieza constante. Eliminar residuos de comida, sellar grietas y mantener secos los espacios húmedos son pasos fundamentales para evitar la formación de nuevos nidos. La prevención resulta esencial, ya que las cucarachas necesitan muy poco para sobrevivir y reproducirse.

Recomendaciones adicionales:

Limpiar a diario las superficies y el suelo de la cocina.

No dejar platos sucios durante la noche.

Vaciar la basura con frecuencia y mantenerla bien cerrada.

Reparar fugas de agua para eliminar fuentes de humedad.

Limpieza y prevención: claves del control (Getty Images)

Salud y urgencia en la eliminación

La presencia de cucarachas voladoras implica riesgos para la salud, ya que pueden transmitir bacterias y alérgenos, representando un peligro especial para niños y personas con problemas respiratorios.

Una intervención rápida y la adopción de métodos caseros como el bicarbonato de sodio y el azúcar glass, junto con hábitos de limpieza, permiten controlar la plaga de forma práctica y accesible durante la temporada de calor.