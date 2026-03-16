México

Aseguran laboratorio clandestino con 15 reactores en Michoacán

Elementos de seguridad hallaron cientos de tambos en el municipio de Arteaga

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Parte de lo hallado por
Parte de lo hallado por los agentes de seguridad (SSP Michoacán)

Agentes de seguridad realizaron el aseguramiento de un laboratorio clandestino en Michoacán. Agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fueron los encargados de asegurar el sitio en el que había cientos de tambos con químicos, al parecer usados en la fabricación de drogas.

“En operativo coordinado con el #EjércitoMexicano, aseguramos más de 400 tambos con químicos, 15 reactores, tanques de gas y material para la producción de narcóticos en el municipio de Arteaga”, es parte del mensaje de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad compartido el 15 de marzo.

Los reportes indican que los agentes de seguridad estatales y los militares realizaban recorridos de disuasión del delito en una serrana del municipio mencionado y la cual colinda con los municipios de Lázaro Cárdenas y Tumbiscatío cuando encontraron el lugar.

En el sitio había estructuras improvisadas, además de diverso indicios, lo que llevó al acordonamiento del sitio para permitir la intervención del mismo. El resultado de lo anterior fue el aseguramiento de 400 tambos de 200 litros (34 de ellos con sustancias químicas) 60 tinas, 26 tanques de gas y 15 reactores industriales.

Agentes de seguridad realizaban recorrido
Agentes de seguridad realizaban recorrido en el sitio (SSP Michoacán)

Asimismo, el sitio quedó bajo resguardo de los agentes militares para que especialistas puedan llegar a retirar la sustancias halladas. El material gráfico compartido por las autoridades muestra los diversos objetos encontrados en el lugar, tales como tanques de gas, tambos, reactores y restos de cartón.

No fueron reportadas personas detenidas por la ubicación y aseguramiento del laboratorio.

El mismo dia, la Secretaría de Seguridad estatal informó la desactivación de un palenque clandestino en la localidad de Las Ordeñitas, pues este tipo de eventos están prohibidos en la entidad.

Aseguran laboratorio con toneladas de sustancias en Villa Madero

Cabe recordar que el pasado 27 de enero fue informado el hallazgo de un laboratorio clandestino en el que había casi dos toneladas de sustancias químicas, el cual fue descubierto por la Guardia Nacional y elementos del Ejército que realizaban labores en el poblado de El Bosque, dentro del municipio de Villa Madero.

Foto: GN
Foto: GN

En dicha ocasión las autoridades incautaron 5 mil 600 litros y mil 925 kilogramos de compuestos químicos, así como 80 kilos de un material con propiedades similares a la metanfetamina.

De igual manera, el dispositivo permitió requisar nueve reactores y otros equipos utilizados en la producción de drogas. El operativo se implementó en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y del plan de operaciones “Paricutín”.

Las acciones tienen el objetivo frenar la producción ilícita de estupefacientes. Todo el material incautado quedó bajo custodia de las autoridades correspondientes, encargadas de determinar los procedimientos legales y seguir las investigaciones.

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