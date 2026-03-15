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Sarampión en México hoy domingo 15 de marzo: qué estado encabeza los casos acumulados y cuál es el grupo más afectado

Según el informe de la Dirección General de Epidemiología, el virus se ha extendido a las 32 entidades del país

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Una enfermera administra una inyección
Una enfermera administra una inyección a un niño con sarampión en la espalda, mientras un adulto lo sostiene en una clínica médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brote de sarampión en México continúa en aumento. De acuerdo con el Informe Diario de la Situación Epidemiológica de Sarampión, emitido por la Secretaría de Salud con corte al 13 de marzo de 2026, el país acumula miles de contagios desde el inicio del brote y mantiene vigilancia epidemiológica en todas las entidades federativas.

Según el reporte oficial elaborado por la Dirección General de Epidemiología, el virus se ha extendido a las 32 entidades del país, mientras que el número de casos y defunciones continúa actualizándose de forma diaria para monitorear la evolución del brote.

El informe también identifica qué estados concentran más contagios y cuáles son los grupos de edad más vulnerables ante esta enfermedad altamente contagiosa.

¿Qué estado encabeza los casos acumulados de sarampión?

El reporte epidemiológico señala que Jalisco es la entidad con más casos acumulados de sarampión en México.

Hasta el 13 de marzo de 2026, el estado registra más de 4 mil contagios confirmados, lo que lo coloca en el primer lugar a nivel nacional en el actual brote.

Detrás de Jalisco se ubican otras entidades con una alta carga de casos, entre ellas:

  • Chihuahua, con miles de contagios acumulados desde el inicio del brote
  • Chiapas, con varios cientos de casos confirmados
  • Ciudad de México, que se mantiene entre las entidades con mayor número de contagios

Por ejemplo, en la Ciudad de México se han confirmado más de 500 casos, lo que la sitúa entre los primeros lugares del país.

Las autoridades sanitarias han advertido que el virus ya tiene presencia en centenares de municipios, por lo que se mantienen campañas de vacunación y vigilancia epidemiológica para contener su propagación.

¿Cuál es el grupo de edad más afectado por el sarampión?

El informe epidemiológico también identifica a los menores de edad como el sector más vulnerable frente al brote de sarampión.

En particular, el grupo con mayor incidencia de contagios es el de menores de un año, con una tasa de más de 60 casos por cada 100 mil habitantes, seguido por:

  • Niñas y niños de 1 a 4 años
  • Menores de 5 a 9 años

Estos grupos concentran la mayor proporción de casos debido a que muchos aún no completan el esquema de vacunación o no han recibido todas las dosis necesarias para desarrollar inmunidad.

Las autoridades sanitarias han insistido en que el sarampión es una enfermedad prevenible mediante vacunación, por lo que recomiendan verificar que niñas y niños cuenten con la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas.

Cuántos casos y muertes por sarampión hay en México

De acuerdo con el informe con corte al 13 de marzo de 2026, el brote nacional ha dejado decenas de miles de contagios acumulados desde 2025 y 35 defunciones confirmadas asociadas a la enfermedad.

Las muertes se han registrado en al menos 10 estados, siendo Chihuahua la entidad con el mayor número de defunciones reportadas durante el brote.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud mantiene campañas de vacunación, vigilancia epidemiológica y monitoreo de casos para contener la propagación del virus, especialmente entre niñas y niños, que representan el grupo más vulnerable.

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