PROFEPA atiende a león que vomitó parásitos en Neza

El animal ya se encuentra bajo el cuidado de las autoridades, quienes le están brindando el tratamiento requerido para recuperarse adecuadamente. (EFE/ARCHIVO/Gustavo Amador)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) dio a conocer que ya se encuentran atendiendo al león que fue captado vomitando parásitos en el zoológico de Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex).

“En relación con el león del zoológico de Nezahualcóyotl, informamos que la Profepa ya está atendiendo el caso. Estaremos informando avances en breve”, publicó Mariana Boy, titular de la PROFEPA, en su cuenta de X.

Qué ocurrió con el león de Neza

La pareja de leones comparte una historia trágica. (FOUR PAWS)

Un video viral difundido hace unos días mostró a un león vomitando parásitos en el zoológico del Parque del Pueblo, en Nezahualcóyotl, desatando una ola de indignación y debate en redes sociales.

Las imágenes, que circularon rápidamente, pusieron en entredicho las condiciones de cuidado de los animales en el recinto.

Ante la polémica, la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento local aclaró que el felino fue examinado por veterinarios especializados, quienes diagnosticaron una infección estomacal como causa del vómito. Inmediatamente se le aplicó el tratamiento médico requerido para estabilizar su salud.

“El león expulsó el contenido gástrico por una infección digestiva; ya recibe los fármacos prescritos”, detalló el presidente municipal Adolfo Cerqueda, resaltando la colaboración entre equipos locales y la Profepa para precisar el diagnóstico y garantizar una atención óptima.

Las autoridades reafirmaron su compromiso con el bienestar animal, prometiendo monitoreo continuo y mejoras en los protocolos del zoológico para evitar recurrencias.

Síntomas de gastroenteritis en animales

Conoce los tratamientos y síntomas. (Freepik)

La gastroenteritis se caracteriza por la aparición de náuseas, vómitos y/o diarrea, donde la mayoría de casos son atribuidos a la ingesta de algo inadecuado, y responden bien al tratamiento sintomático, aunque las enfermedades infecciosas y la ingestión de cuerpos extraños también pueden provocar dichos síntoma y requieren de un tratamiento específico.

A continuación te presentamos un listado de signos que pueden indicar que tu animal tiene una infección estomacal:

Vomita alimentos no digeridos y bilis; ocasionalmente contiene sangre leve.

Pierde interés por la comida y muestra apatía general, aunque no siempre presenta malestar evidente.

No suele haber fiebre ni dolor abdominal marcado.

Náuseas evidentes por salivación excesiva.

Inapetencia total junto con letargo y debilidad progresiva.

Cuándo consultar al veterinario

Vómitos persistentes o intensos (más de 2-3 veces al día).

Diarrea abundante o continua.

Pérdida completa de apetito y letargo severo.

Vómito rosado o heces rojas/negras (signos de sangrado interno).

Fiebre o cualquier deterioro rápido en el estado general.

Por ello, es muy importante actuar con rapidez en caso de detectar alguno de estos síntomas para impedir que la enfermedad se agrave.