Pensión de viudez: este es el requisito que eliminó el IMSS y beneficiarios recibirán dinero de por vida tras fallo de la Suprema Corte

Con esta decisión, miles de beneficiarios que antes eran rechazados podrán acceder al apoyo económico vitalicio sin importar cuánto tiempo duró el matrimonio

El sistema de seguridad social en México registró un cambio relevante tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que impacta directamente en la pensión de viudez del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El máximo tribunal del país determinó que el requisito que exigía que el matrimonio hubiera durado al menos seis meses para acceder a este beneficio es inconstitucional.

Durante años, la Ley del Seguro Social estableció esa condición como un filtro para otorgar la pensión. Sin embargo, la Corte concluyó que dicha regla resultaba discriminatoria y vulneraba el principio de igualdad, ya que impedía que algunas personas recibieran el apoyo económico pese a haber sido legalmente cónyuges del trabajador fallecido.

Con esta resolución, el IMSS deberá reconocer el derecho a la pensión de viudez sin considerar la duración del matrimonio, lo que abre la puerta para que miles de viudos y viudas accedan a un ingreso económico que puede otorgarse de manera vitalicia.

Tras un fallo de la Suprema Corte, el IMSS eliminó el requisito que exigía seis meses de matrimonio para acceder a la pensión de viudez, lo que permitirá que más beneficiarios reciban este apoyo económico de por vida

El requisito que desaparece en la pensión de viudez del IMSS

Antes de esta decisión judicial, el Instituto exigía que el matrimonio entre el trabajador asegurado y su cónyuge hubiera durado por lo menos seis meses para que el sobreviviente pudiera reclamar la pensión.

Este requisito afectaba principalmente a matrimonios recientes en los que el trabajador fallecía poco tiempo después de la unión legal. En esos casos, el beneficiario podía ser rechazado automáticamente, incluso si dependía económicamente del asegurado.

La Suprema Corte concluyó que esta limitación carecía de justificación constitucional, ya que el derecho a la seguridad social no puede condicionarse al tiempo que haya durado el matrimonio.

En consecuencia, el IMSS está obligado a eliminar este criterio y otorgar la pensión cuando se compruebe el vínculo legal o el concubinato, independientemente de cuánto tiempo haya durado la relación.

Beneficiarios podrán recibir un ingreso vitalicio

Uno de los aspectos más relevantes de este cambio es que la pensión de viudez representa un ingreso económico que puede entregarse de por vida a la persona beneficiaria.

El objetivo de esta prestación es brindar protección financiera a la pareja del trabajador fallecido, garantizando que cuente con recursos para cubrir necesidades básicas tras la pérdida del asegurado.

Gracias al nuevo criterio judicial, quienes antes fueron rechazados por no cumplir con el requisito de los seis meses de matrimonio podrán solicitar nuevamente el beneficio, siempre que cumplan con las demás condiciones establecidas por el IMSS.

Tras un fallo de la Suprema Corte, el IMSS eliminó el requisito que exigía seis meses de matrimonio para acceder a la pensión de viudez, lo que permitirá que más beneficiarios reciban este apoyo económico de por vida

Requisitos que aún se mantienen para obtener la pensión

Aunque se eliminó la duración mínima del matrimonio como requisito, el trámite de la pensión de viudez aún exige cumplir con ciertos lineamientos administrativos establecidos por el Instituto.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Acreditar el vínculo matrimonial o concubinato , mediante acta de matrimonio o resolución judicial correspondiente.

Comprobar que el trabajador fallecido estaba asegurado o pensionado en el IMSS.

Presentar documentación oficial , como identificación, CURP, acta de nacimiento y datos bancarios para recibir el depósito.

No contraer nuevas nupcias ni vivir en concubinato, ya que esta situación puede afectar la continuidad del beneficio.

Un cambio que amplía el acceso a la seguridad social

La eliminación de este requisito representa un avance en materia de derechos sociales y busca evitar que los beneficiarios queden desprotegidos por disposiciones legales consideradas obsoletas.

Con el nuevo criterio impulsado por la Suprema Corte, el IMSS deberá priorizar el principio de igualdad y garantizar que los viudos y viudas tengan acceso a la pensión sin restricciones relacionadas con la duración del matrimonio.

Para miles de personas en México, este cambio significa la posibilidad de contar con un ingreso vitalicio que fortalezca su estabilidad económica tras la pérdida de su pareja.