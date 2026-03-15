PAN anunciará un cambio que traerá “una nueva etapa” para el partido: esta es la fecha y lo que se sabe

El PAN anunciará el próximo 21 de marzo en la Ciudad de México una decisión estratégica clave para su futuro político. Crédito: X(@JorgeRoHe)

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que el próximo 21 de marzo presentará en la Ciudad de México una decisión estratégica que, según la dirigencia, definirá “una nueva etapa” tanto para la organización como para el futuro político de México.

De acuerdo con un comunicado difundido este 15 de marzo en sus redes sociales, Jorge Romero, presidente nacional del PAN, anticipó que la resolución a anunciarse será “la decisión más importante que ha tomado Acción Nacional en más de 20 años para consolidar la ruta de nuestro crecimiento electoral con el fin de darle a México la esperanza que las familias necesitan”.

La dirigencia señaló que el país enfrenta un período de inseguridad, debilitamiento del sistema de salud y señales de concentración del poder, factores que —según el partido— han generado preocupación por el rumbo democrático nacional y han encendido alertas en México.

Acción Nacional impulsa una renovación política y organizativa basada en la defensa de México, la familia y la libertad. Crédito: PAN

En el comunicado, el PAN sostuvo que el “oficialismo” ha sido objeto de cuestionamientos por supuestos casos de corrupción, nepotismo, lujos y presuntos vínculos con estructuras criminales, lo que califica como una “profunda incongruencia” entre discurso y práctica política.

Acción Nacional destacó que ha comenzado un proceso de “renovación política y organizativa” basado en los principios de defensa de “México, la patria, la familia y la libertad”. A través del mismo comunicado, se invitó a la ciudadanía a estar atenta al acto del 21 de marzo e involucrarse en la búsqueda de soluciones para el país. Aún no se tiene conocimiento de qué es lo que se va a anunciar.

Ricardo Anaya critica la reforma que limita las pensiones por mala planeación

Ricardo Anaya advierte que el mecanismo propuesto carece de rigor técnico y expone la estabilidad de las pensiones a decisiones políticas. FOTO: CUARTOSCURO.COM

El senador Ricardo Anaya denunció irregularidades técnicas y omisiones en la reforma de pensiones promovida por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en el Senado el 10 de marzo.

La reforma, impulsada por la bancada de Morena, busca limitar el monto máximo de las jubilaciones, pero su diseño restringe ese tope solo a la administración pública descentralizada y utiliza como referencia la mitad del salario presidencial, lo que para Anaya abre espacios de excepción y provoca inseguridad jurídica.

En el debate legislativo, Anaya detalló que en organismos como Luz y Fuerza del Centro existen jubilados con pensiones mensuales de 1 millón de pesos, y más de trescientas personas en la misma empresa perciben aproximadamente 300 mil pesos cada mes, cifras que el senador consideró indefendibles. “Lo que no se puede aceptar es que Morena presente una reforma mal hecha y pretenda que el Senado actúe como oficialía de partes”.

La propuesta de Morena, afirma el senador, excluye a la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Salud, Fuerzas Armadas y sindicatos de los nuevos límites de jubilaciones. Crédito: PAN

La propuesta de Morena, expuso Anaya, fija el techo de las pensiones en 70 mil pesos empleando el criterio de la mitad del sueldo presidencial. El senador sostuvo que este mecanismo carece de rigor técnico porque expone los topes de las jubilaciones a decisiones políticas.

Además, el proyecto para aplicarse únicamente a la administración pública descentralizada, lo que significa excluir a dependencias como la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores y Salud del alcance del nuevo límite, pese a que dentro del régimen del ISSSTE hay beneficiarios con pensiones superiores a 200 mil pesos.

También quedan fuera las Fuerzas Armadas y los trabajadores sindicalizados del sector público, bajo el argumento de que la mayoría de estos últimos no reciben jubilaciones elevadas.