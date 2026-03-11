Jorge Romero hará “el anuncio más importante del PAN de los últimos años”: ¿Cuándo será y qué dirá?

Jorge Romero, dirigente nacional de Acción Nacional (PAN), informó que próximamente dará “el anuncio más importante” de los últimos años que haya hecho el partido político de oposición.

En su cuenta de X, el líder panista recordó que en octubre del 2025 se realizó el relanzamiento del partido, el cual incluyó la renovación del logotipo, manteniendo los colores azul y blanco.

Sin embargo, en esta ocasión señaló que el relanzamiento va más allá de un cambio de imagen.

¿Cuándo será el anuncio?

De acuerdo con Romero Herrera, el anunció lo realizará el próximo sábado 21 de marzo, sin precisar la hora.

“El próximo sábado 21 de marzo haré el anuncio literal más importante de los últimos años que haya hecho Acción Nacional”, dijo.

¿Qué anunciará?

El político no indicó de qué tratará el anuncio; sin embargo, reveló que abonará al relanzamiento del partido, señalando “nuevas decisiones”, las cuales “van en serio”.

“Cuando dijimos que relanzábamos al PAN, no nos referíamos solamente a un nuevo logo, nos referimos a nuevas decisiones. Y esas decisiones van en serio”, putualizó.

De igual forma, adelantó que el partido regresará a su origen, para buscar ser “más fuerte que nunca”, sin ofrecer más detalles.

“Solo te anticipo: Acción Nacional regresa a su origen y tomará el rumbo que lo hará más fuerte que nunca. Así es que nos vemos el 21 de marzo”, concluyó.