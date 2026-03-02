Jorge Romero arremete contra reforma electoral de Sheinbaum: “Nació muerta”

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, aseguró que la reforma electoral impulsada por Morena “nació muerta” y no contará con el respaldo de Acción Nacional.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, lanzó un contundente rechazo a la reforma electoral impulsada por Morena y el Ejecutivo federal, al asegurar que la propuesta “nació muerta” y no contará con el respaldo de Acción Nacional.

En un encuentro con medios, el líder panista acusó que la iniciativa busca concentrar poder en el oficialismo a costa de debilitar a las autoridades electorales y a las minorías políticas.

Señaló que fortalecer a quienes ya están en el poder mientras se resta autonomía al árbitro electoral representa un riesgo para la democracia.

Romero afirmó que el PAN votará en contra “bajo ninguna circunstancia” y sostuvo que ni siquiera Morena habría logrado cerrar filas con sus aliados para sacar adelante una reforma de tal magnitud.

El líder panista acusó que la iniciativa busca concentrar poder en el oficialismo y debilitar la autonomía del INE y de las minorías políticas. Crédito: PAN

A su juicio, la iniciativa forma parte de una narrativa política más que de un verdadero intento de transformación institucional.

PAN advierte riesgo de autoritarismo y llama a defender órganos electorales

El dirigente blanquiazul aseguró que uno de los puntos más preocupantes es el posible debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), al que calificó como el árbitro indispensable del sistema democrático.

Consideró que cualquier intento por restarle autonomía o facultades abre la puerta a prácticas autoritarias.

Romero también cuestionó que no se priorice el combate a la intervención del crimen organizado en elecciones, fenómeno que —dijo— representa hoy el principal desafío para la democracia mexicana.

El PAN anticipa una batalla legislativa y social, mientras el gobierno federal asegura que la reforma democratiza el sistema y reduce gastos.(Foto AP/Esteban Félix)

Recordó que ha retado públicamente a la presidenta y a la dirigencia de Morena a incluir mecanismos efectivos para sancionar la narcopolítica, sin obtener respuesta hasta ahora.

Además, descartó que Morena pueda impulsar cambios mediante leyes secundarias si no logra la mayoría constitucional necesaria, al subrayar que sin reforma a la Carta Magna no habría sustento jurídico para modificaciones profundas.

Propuesta del PAN: combate a la narcopolítica y fortalecimiento democrático

Acción Nacional insistió en que sí es necesaria una reforma electoral, pero integral y enfocada en los problemas de fondo.

El partido presentó un paquete de medidas orientadas a frenar la infiltración criminal y mejorar la representación ciudadana.

Acción Nacional propuso una reforma electoral integral enfocada en frenar la narcopolítica y fortalecer la representación ciudadana. Crédito: X / @EmilioAlvarezI

Entre los ejes centrales planteados por el PAN destacan:

No al financiamiento ilegal de campañas.

de campañas. Evitar candidaturas vinculadas al crimen organizado.

vinculadas al crimen organizado. Sancionar la operación político-electoral de grupos criminales.

de grupos criminales. Frenar la violencia política y asesinatos de aspirantes.

y de aspirantes. Eliminar la sobrerrepresentación legislativa mediante un modelo mixto .

mediante un . Implementar segunda vuelta electoral .

. Crear un registro oficial de compromisos de campaña ante el INE.

de compromisos de campaña ante el INE. Establecer elecciones primarias abiertas obligatorias .

. Fortalecer la autonomía del INE.

El partido también expresó preocupación por la posible regulación del uso de inteligencia artificial en campañas, al advertir que cualquier normativa debe garantizar libertad de expresión y evitar censura.

Claudia Sheinbaum defiende reforma y promete cumplir compromiso de campaña

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió su iniciativa al sostener que responde a dos demandas ciudadanas: eliminar las listas de plurinominales y reducir el costo del sistema electoral.

Claudia Sheinbaum defendió la reforma electoral, afirmando que busca democratizar el sistema y reducir costos. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

Sheinbaum afirmó que la reforma no representa un retroceso democrático ni afecta el clima de inversiones.

Aseguró que no busca desaparecer la representación proporcional, sino modificar el mecanismo para que la ciudadanía tenga mayor incidencia en la elección de legisladores.

La mandataria subrayó que no negociará para regresar al esquema actual de listas y reiteró que cumplirá el compromiso asumido durante su campaña.

También adelantó que la reducción del 25 por ciento en el gasto electoral impactará al INE, organismos locales, partidos políticos y sueldos legislativos, con el objetivo de homologar criterios salariales y reducir excesos.

El INE sería uno de los organismos afectados por la reducción del 25% en el gasto electoral promovida por la reforma.

Reforma electoral en debate rumbo a 2027

El debate se intensifica en vísperas de que el Ejecutivo envíe formalmente la iniciativa a la Cámara de Diputados.

Mientras el PAN anticipa una batalla legislativa y social para frenar lo que considera un retroceso, el gobierno federal insiste en que se trata de una transformación que democratiza el sistema y reduce costos.

Con posturas encontradas, la reforma electoral se perfila como uno de los temas centrales de la agenda política rumbo a los comicios de 2027.