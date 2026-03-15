Lluvia de estrellas: ¿Se pueden ver desde México las Gamma Nórmidas?

Foto: Imagen ilustrativa generada con IA

La lluvia de estrellas Gamma Nórmidas es uno de los fenómenos astronómicos de marzo que atrae a los aficionados a observar el cielo nocturno. Aunque su pico de actividad ocurrió la madrugada del 14 de marzo, el fenómeno continúa activo este domingo 15 de marzo, por lo que todavía existe la posibilidad de ver algunos meteoros si las condiciones del cielo lo permiten.

Este evento astronómico se caracteriza por producir pequeños destellos de luz conocidos como “estrellas fugaces”, que aparecen cuando fragmentos de polvo espacial entran a gran velocidad en la atmósfera terrestre y se desintegran por fricción.

¿Qué son las Gamma Nórmidas?

Las Gamma Nórmidas son una lluvia anual de meteoros cuyo nombre proviene de la estrella Gamma de la constelación Norma, punto del cielo desde donde parecen surgir los meteoros. Este fenómeno fue identificado en 1929 por el astrónomo Ronald A. McIntosh y, hasta ahora, no se conoce con certeza el cometa o asteroide que originó los fragmentos que producen esta lluvia de estrellas.

Se trata de una lluvia de meteoros relativamente débil, que en condiciones ideales puede generar entre tres y seis meteoros por hora durante su máximo de actividad.

El fenómeno comenzó el 25 de febrero y se mantendrá activo hasta el 28 de marzo, aunque el periodo más intenso ocurre a mediados de marzo.

¿Se pueden ver las Gamma Nórmidas desde México?

Sí, pero con ciertas limitaciones. Las Gamma Nórmidas son más visibles desde el hemisferio sur, ya que su radiante se ubica en la constelación Norma, que se observa mejor desde latitudes australes. Por esta razón, en países del hemisferio norte —como México— la visibilidad puede ser menor y el radiante aparece muy cerca del horizonte.

Aun así, durante la noche del 15 de marzo todavía existe la posibilidad de observar algunos meteoros, especialmente si el cielo está despejado y se mira hacia la parte sur del firmamento.

¿A qué hora ver la lluvia de estrellas este 15 de marzo?

Aunque el pico ocurrió la madrugada del 14 de marzo, todavía se pueden observar meteoros residuales. Los especialistas recomiendan intentar verlos:

Después de la medianoche y antes del amanecer

Mirando hacia el cielo del sur

En lugares con poca contaminación lumínica

Durante el máximo de actividad, el mejor horario fue aproximadamente entre las 4:00 y las 6:00 de la mañana, cuando el cielo permanece oscuro.

Recomendaciones para observar una lluvia de estrellas

Si quieres intentar ver la lluvia de estrellas Gamma Nórmidas, toma en cuenta estas recomendaciones:

Busca un lugar alejado de las luces de la ciudad .

Permite que tus ojos se adapten a la oscuridad durante 20 o 30 minutos .

Observa el cielo a simple vista , ya que no se necesitan telescopios.

Revisa el pronóstico del clima para evitar nubes o neblina.

Aunque no es una de las lluvias más intensas del año, las Gamma Nórmidas forman parte de los diversos fenómenos astronómicos de marzo y ofrecen una oportunidad para mirar el cielo nocturno y, con algo de suerte, ver pasar una estrella fugaz y pedir un deseo.