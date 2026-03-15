México

Horchata de chocolate: una bebida refrescante que puedes hacer fácilmente en casa

Esta receta fusiona el auténtico sabor del cacao con la tradicional preparación que acompaña diferentes platillos mexicanos

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El toque de cacao que
El toque de cacao que transforma la clásica horchata. Foto: (Gemini IA)

La horchata es una de las bebidas más tradicionales y refrescantes de México. Conocida por su sabor dulce y su base de arroz, esta bebida se consume ampliamente en mercados, fondas y hogares.

Sin embargo, con el paso del tiempo han surgido variaciones que combinan ingredientes clásicos con nuevos sabores. Una de las más populares es la horchata de chocolate, una versión cremosa que mezcla la suavidad del arroz con el intenso sabor del cacao.

Preparar horchata de chocolate en casa es sencillo y requiere pocos ingredientes. Además, permite ajustar el nivel de dulzor o la intensidad del chocolate según las preferencias de cada persona.

Dale un giro a la
Dale un giro a la horchata tradicional con esta receta de chocolate. Foto: (iStock)

Ingredientes

  • 1 taza de arroz blanco
  • 1 raja de canela
  • 4 tazas de agua para remojar
  • 2 tazas adicionales de agua o leche
  • 3 cucharadas de cacao en polvo o chocolate en polvo
  • ½ taza de azúcar (ajustar al gusto)
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • Hielo al gusto
  • Canela en polvo para decorar (opcional)

Preparación

El primer paso consiste en lavar el arroz para retirar cualquier impureza. Posteriormente se coloca en una licuadora junto con la raja de canela y las cuatro tazas de agua. Esta mezcla debe reposar durante al menos dos horas, aunque algunas personas prefieren dejarla toda la noche para lograr un sabor más intenso.

Una vez que el arroz ha reposado, se licúa durante uno o dos minutos hasta que los granos estén completamente triturados. El objetivo es obtener una mezcla lo más fina posible para extraer mejor el sabor del arroz y la canela.

El siguiente paso es colar la mezcla. Para ello se puede utilizar un colador fino o una manta de cielo. Este proceso permite separar el líquido de los residuos sólidos del arroz. El líquido resultante es la base tradicional de la horchata.

Después de colar, se agrega el cacao o chocolate en polvo, el azúcar y la vainilla. En este punto también se incorporan las dos tazas adicionales de agua o leche. Si se utiliza leche, la bebida tendrá una textura más cremosa y un sabor más suave. La mezcla se revuelve bien hasta que el chocolate se disuelva completamente.

Una vez integrados todos los ingredientes, se recomienda refrigerar la bebida durante al menos 30 minutos para servirla bien fría. Al momento de servir, se llena un vaso con hielo y se vierte la horchata de chocolate. Finalmente, se puede espolvorear un poco de canela en polvo para decorar y resaltar el aroma de la bebida.

Prepara una horchata de chocolate
Prepara una horchata de chocolate refrescante en pocos pasos. Foto: (iStock)

Para un sabor más intenso a chocolate, algunas recetas incluyen chocolate de mesa derretido o jarabe de chocolate. También se pueden añadir almendras o leche evaporada para enriquecer la textura.

La horchata de chocolate es ideal para acompañar comidas típicas como antojitos, tacos o platillos picantes, ya que su frescura ayuda a equilibrar los sabores. Además, al prepararla en casa es posible controlar la cantidad de azúcar y elegir ingredientes de mayor calidad.

Con pocos pasos y productos fáciles de conseguir, esta bebida se convierte en una opción práctica para quienes buscan una alternativa diferente a la horchata tradicional. Su combinación de arroz, canela y chocolate ofrece una mezcla de sabores que resulta familiar, pero al mismo tiempo novedosa.

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